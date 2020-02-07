ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ໃນການໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ປະເທດເຢເມນ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການປະຕິງານຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ ທ້າວກາຊິມ ອາລ-ຣີມີ (Qasim al-Rimi) ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ນຳກຸ່ມອາລກາອີດາ ໃນແຫຼມອາຣັບ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ AQAP ຊຶ່ງເປັນສາຂານຶ່ງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ. ລາວເປັນຮອງທ້າວເອແມນ ອາລ-ຊາວາຮີຣີ ຜູ້ນຳກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ພາຍໃຕ້ທ້າວຣີມີ ກຸ່ມອາລກາອີດາໃນແຫຼມອາຣັບ ໄດ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງແບບບໍ່ມີສາມັນສຳນຶກຕໍ່ພົນລະເຮືອນໃນປະເທດເຢເມນ ຊອກຫາທາງ ທີ່ຈະທຳການແລະປຸກລະດົມໃຫ້ມີການໂຈມຕີຫຼາຍໆຄັ້ງຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະກຳລັງຂອງພວກເຮົາ. ການເສຍຊີວິດຂອງລາວ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມອາລກາອີດາໃນແຫຼມອາຣັບແລະກຸ່ມອາລກາອີດາໃນທົ່ວໂລກຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກ ເຮົາມີຄວາມໃກ້ຄຽງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການກຳຈັດໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ້າວຣີມີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ໃນຊຸມປີ 1990 ໂດຍເຮັດວຽກໃຫ້ທ້າວໂອຊາມາ ບິນລາເດັນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານແລະມີການພົວພັນໃນການວາງແຜນໂຈມຕີທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄົນອາເມຣິກັນຫຼາຍໆຄັ້ງ.
ການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວຣີມີ ແມ່ນການສັງຫານບຸກຄົນສຳຄັນຜູ້ທີ 3 ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ໃນການປະຕິບັດງານຂອງສະຫະລັດຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຜ່ານມານີ້. ໃນເດືອນຕຸລາ ສະຫະລັດກໍໄດ້ສັງຫານຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມລັດອິສລາມ ທ້າວອາບູ ບາກເກີ້ ອາລ-ບັກດາດີ ແລະໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາສະຫະລັດກໍໄດ້ທຳການໂຈມ ຕີທາງອາກາດ ທີ່ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການຄົນສຳຄັນຂອງອີຣ່ານນາຍພົນກາສເຊັມ ຊູເລມານີ.