ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ເວຣ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ປີ 2019 ເປັນປີທີ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງສຸດສຳລັບການກໍ່ການຮ້າຍພາຍໃນປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີດ້ວຍລົດບັນທຸກລະເບີດທີ່ລັດໂອກລາໂຮມາ ໃນປີ 1995 ແລະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເອົາການປາບປາມໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຈຸດປະສົງທາງດ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນຂຶ້ນມາເປັນບູລິມະສິດລະດັບຊາດ ສຳລັບຫ້ອງການຂອງທ່ານ.
ທ່ານເວຣ ກ່າວໃນການໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳວ່າ “ການໂຈມຕີຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນປີ 2019 ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດພາຍໃນປະເທດແລະພວກກໍ່ການທີ່ມີຄວາມຄຽດຊັງ. ອາຊະຍາກຳແບບນີ້ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດ ຢູ່ແຕ່ໃນສະຫະລັດແລະດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືຶອຜ່ານທາງອິນເຕີແນັດ ຈາກກຸ່ມທີ່ມີຈິດໃຈຄຽດຊັງແບບດຽວກັນ ຈຶ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ຂ້າມຊາຍແດນໄດ້.
ການໂຈມຕີໂດຍພວກຜິວຂາວທີ່ຖືວ່າຕົນເປັນຜູ້ວິເສດ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດພາຍໃນປະເທດອື່ນໆ ແມ່ນມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມານີ້. ອີງຕາມອົງການ FBI ແລ້ວ ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດພາຍໃນປະເທດໄດ້ສັງຫານ 39 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີ 5 ຄັ້ງ ໃນລະຫວ່າງສົກປີ 2019. ປຽບທຽບໃສ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 4 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ 4 ຄັ້ງ ເມື່ອປີ 2018.
ໃນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຕໍ່ພວກຊາວລາຕີໂນໃນປະຫວັດສາດສະຫະລັດນັ້ນ ໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ ຄົນຜິວຂາວທີ່ຖືວ່າຕົນເປັນຜູ້ວິເສດຜູ້ນຶ່ງ ອາຍຸ 21 ປີ ໄດ້ສັງຫານ 22 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 24 ຄົນ ທີ່ຮ້ານ Walmart ໃນເມືອງແອລພາໂຊ ລັດເທັກຊັສ. ໃນເດືອນເມສາປີກາຍຄົນຜິວຂາວຫົວຮຸນແຮງຈັດອີກຜູ້ນຶ່ງ ກໍໄດ້ຍິງສັງຫານແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ທີ່ວັດຂອງຊາວຢິວ ໃນເມືອງໂພເວ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄປປະຕິບັດສາສະໜາກິດຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 3 ຄົນບາດເຈັບ.
ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທີ່ເມືອງໂອກລາໂຮມາຊີຕີ້ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ 168 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 680 ຄົນນັ້ນ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເປັນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໂດຍພວກກໍ່ການຮ້າຍພາຍໃນປະເທດ ໃນປະຫວັດສາດຍຸກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ.
ນັບເປັນເວລາຫຼາຍໆ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 11 ເດືອນ 9 ແລ້ວ ອົງການ FBI ແມ່ນໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຕໍ່ສູ້ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍສາກົນ ຊຶ່ງຕົ້ນຕໍແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍແມ່ນການໂຈມຕີໂດຍພວກທີ່ໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈ ຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ. ຫຼັງຈາກການພັງທະລາຍລົງ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມແລ້ວ ພວກກໍ່ການຮ້າຍພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ງໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວກໍຮຽນແບບໃນກົນລະຍຸດຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍສາກົນໄດ້ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້.