ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຍີປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ມີອີກ 10 ຄົນ ຢູ່ເທິງເຮືອສຳລານທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາຊະນິດໃໝ່ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຢູ່ປະເທດຈີນເສຍຊີວິດ ແລະພາໃຫ້ມີການປະກາດພາວະສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນໂລກ.
ມີທັງໝົດ 20 ຄົນ ຢູ່ເທິງເຮືອສຳລານ Diamond Princess ຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ເວລາເຮືອລຳດັ່ງກ່າວ ເດີນທາງໄປຮອດເມືອງທ່າໂຢໂກຮາມາ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້. ເຮືອສຳລານ ແລະຜູ້ໂດຍສານຢູ່ເທິງເຮືອ 3,700 ຄົນ ພ້ອມທັງລູກເຮືອ ໄດ້ຖືກກັກບໍລິເວນ ຫຼັງຈາກຜູ້ໂດຍສານຄົນນຶ່ງໄດ້ອອກຈາກເຮືອ ເວລາເຮືອຈອດຢູ່ຮົງກົງໃນທ້າຍເດືອນແລ້ວ ຖືກກວດພົບວ່າ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ.
ຢູ່ນອກຝັ່ງຂອງຮົງກົງ ມີຜູ້ໂດຍສານແລະລູກເຮືອ 3,600 ກວ່າຄົນ ໄດ້ຖືກກັກບໍລິເວນຫຼັງຈາກຜູ້ໂດຍສານ 3 ຄົນ ຈາກເຮືອຖ້ຽວກ່ອນກວດພົບວ່າ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ. ຮົງກົງ ໄດ້ປິດດ່ານຂ້າມຊາຍແດນທັງທາງບົກແລະທາງນ້ຳຂອງຕົນເກືອບທັງໝົດ ກັບຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ໄດ້ພາກັນຍ່າງອອກຈາກວຽກໃນມື້ວັນຈັນຜ່ານມາ ເພື່ອທວງໃຫ້ອັດດ່ານຂ້າມຊາຍແດນທັງໝົດ. ຮົງກົງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກໂຣກລະບົບຫາຍໃຈອັກເສບຮ້າຍແຮງ ຫຼືໂຮກຊາຣ໌ສ ໃນປີ 2002 ຫາປີ 2003 ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 800 ຄົນນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ມີຕື່ມອີກ 73 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເຮັດໃຫ້ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 563 ຄົນ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບເມື່ອເດືອນທັນວາຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງວູຮານ ໃນພາກກາງຂອງຈີນ ຊຶ່ງຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໄດ້ຖີບໂຕຂຶ້ນກາຍ 25,000 ຄົນແລ້ວ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີປະມານ 150 ກໍລະນີໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢູ່ໃນ 23 ປະເທດ ຮວມທັງຜູ້ເສຍຊີວິດຄົນນຶ່ງຢູ່ຟີລິບປິນ ຊຶ່ງເປັນກໍລະນີຜູ້ເສຍຊີວິດຄົນທຳອິດ ຢູ່ນອກປະເທດຈີນ.
ໄຕ້ຫວັນໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮືອສຳລານທັງໝົດຢຸດແວ່ທີ່ເກາະໄຕ້ຫວັນ.
ຂະນະດຽວກັນ ອົງການອະນາໄມໂລກ ທີ່ປະກາດໃຫ້ການລະເບີດຂອງເຊື້ອໄວຣັສເປັນພາວະສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກນັ້ນ ໄດ້ຮອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 675 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ.