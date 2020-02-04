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ຍັງ​ບໍ່​ມີຜົນ​ແນ່ນອນ​ ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມ ປ່ອນ​ບັດຂັ້ນຕົ້ນ ໃນ​ລັດ​ໄອ​ໂອ​ວາ ເພື່ອ​ເລືອກ​​ເອົາຕົວ​ແທນ ຂອງ ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ເທື່ອ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ຈາກ​ເຂດນຶ່ງ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆພາ​ກັນ​ກວດ​ເບິ່ງ​ເອ​ກະ​ສານ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມສູງຂັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອ​ເລືອກ​​ເອົາຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພັກ​ ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນໃນ​ເມືອງ​ດີ​ມອຍ,​​ລັດ​ໂອ​ໂອ​ວາ ໃນວັນ​ທີ 3 ກຸມ​ພາ, 2020

ກອງ​ປະ​ຊຸມສູງຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອ​ເລືອກເອົາຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພັກ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ແຂ່ງ​ຂັນການ ເລືອກຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ່​ໃນລັດ​ໂອ​ໂອ​ວາ ເປັນ​ການ​ທົດ​ສອບຄັ້ງ​ທຳ​ອິດສຳ​ລັບຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈາກພັ​ກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດໃນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ ຢູ່ໃນ​ການ​ເ​ລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020 ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບອຸບ​ປະ​ສັກ​ທີ່​ໜ້າ​ອັບ​ອາຍ​ໃນຄືນວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ເມື່ອ​ພັ​ກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດປະ​ຈຳ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ລາຍ​ງານ​ແມ່ນ​ແຕ່ ກ່ຽວ​ກັບການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໄດ້​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ລົງຄະ​ແນນ​ສຽງ​ປິດ​ລົງ​ຫລາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ແລ້​ວ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພັກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນວ່າ ເປັນ​ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ຊັກ​ຊ້າໃນ ການສົ່ງ​ລາຍງານຈຳ​ນວນລວມ​ຂອງຜົນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຢູ່ໃນ​ເຂດ​ຕ່າງໆ ​ຢູ່​ທົ່ວ​ລັດ ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ “ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈຳ​ນວນຄະ​ແນນ​ສຽງ" ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ຮູ້ໃນ​ຕອນ​ໃດ​ຕອນ​ນຶ່ງ​ຂອງວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້.

"ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກວດ​ຄືນ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທຸກໆ​ອັນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ເພື່ອຈະ​ເອົາ​ມາ​ປຽບ​ໃສ່​ກັບບົດບັນ​ທຶກຕິດ​ຕາມ​ທີ່​ຂຽນ​ດ້ວຍ​ເຈ້ຍ ດ້ວຍ​ສໍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ລະ​ບົບ​ອັນ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ດົນ​ກວ່າ​ຄາດ​ຄິດ​ໄວ້ ແລະ​ມັນ​ມີ​ໄວ້​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນວ່າ ພວກ​ເຮົາ ໃນ​ທີ່​ສຸດກໍ​ສາ​ມາດ​ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ປ່ຽມ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣອຍ ພ​ຣາຍ​ສ໌ (Troy Price) ປະ​ທານ​ພັ​ກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຂອງ​ລັດ​ໄອ​ໂອ​ວາ ທີ່​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ອັນ​ນຶ່ງຕໍ່ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ.

ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ອອກ​ມາ​ເມື່ອ​ປະ​ຕິ​ທິນ​ເລີຍ​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ວັນ​ອັງຄານແລ້ວ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ອັນ​ໃດ​ໄດ້​ຫລາຍ ນອກ​ຈາກ​ໄປ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ໂຮແຊວ​ຢູ່ ແລະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ໄປ​ໃນ​ແງ່ບວກ ທ່າມ​ກາງ​ຄວາມບໍ່​ແນ່ນອນ.

ແຕ່​ວ່າ ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ອັນ​ນຶ່ງ​ທີ່ມີ​ຖາ​ນະ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຫາງ​ສຽງ​ຂອງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ແລະ​ປະ​ເມີນຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຢູ່​ລອດ​ຂອງບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງຢູ່​ໃນສະ​ໜາມ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ຄັບ​ຄາ​ໜາ​ແໜ້ນ​ອັນ​ນຶ່ງ, ການ​ຂາດ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ໃຜ​ເປັນ​ຜູ້​ຊະ​ນະ ຫລື​ໃຜ​ເປັນ​ຜູ້​ແພ້ ກໍ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ພວກ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສູງກວ່າ​ໝູ່ນັ້ນ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແບບ​ປົກ​ກະ​ຕິ ທີ່​ຈະ​ຄວ້າເອົາ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ແລະ​ເອົາແຮງ​ຜັກ​ດັນ​ທີ່​ຕາມ​ມານັ້ນ ໃນ​ການ​ມຸ້ງ​ໜ້າ​ໄປ​ຍັງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດຢູ່​ໃນ​ລັດ​ນິວ​ແຮມ​ເຊີ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ​ນີ້. ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງທັງ​ຫລາຍ​ພາ​ກັນ​ບິນ​ອອກ​ຈາກ​ລັດ​ໄອ​ໂອ​ວາ​ໃນ​ຕອນ​ເດິກ​ຂອງວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້ ເພື່ອ​ເລີ້ມ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ໂດຍ​ທີ່ບໍ່​ຮູ້​ຜົນຂອງ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ໄອ​ໂອ​ວາເລີຍ.

"ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມເພື່ອ​ເລືອກເອົາຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພັກ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ແຂ່ງ​ຂັນການເລືອກຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກໍ​ຄື​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງທີ່​ເຮັດ​ໄດ້​ດີເກີນຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງໄວ້ ມັກ​ຈະ​ເປັນ​ຢູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ແລະ​ໄດ້​ຮັບແຮງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນພຸ້ງ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງຢູ່​ໃນ​ການລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອື່ນໆ ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ. ແຕ່​ວ່າ ແນ່ນອນ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ມີ​ໃຜ​ແດ່ ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ເກີນ​ຄາດ ແລະ​ແມ່ນ​ໃຜ​ທີ່​ເຮັດ​ຂີ້​ຮ້າຍ​ເກີນ​ຄາດ​ ໄດ້," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ ເດ​ວິດ ເຣດ​ລໍ​ສ​ຄ໌ (David Redlawsk), ອາ​ຈານ​ສອນ​ວິ​ຊາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ເມືອງ​ທີ່ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລເດ​ລາ​ແວຣ (Delaware). ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ສະ​ນັ້ນ ຄັນ​ເປັນ​ຈັ່ງ​ຊັ້ນ​ແລ້ວ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຢູ່​ໃນ​ລັດນິວ​ແຮມ​ເຊີ (New Hampshire) ກໍ​ຍັງ​ແຕ່ 8 ມື້​ເທົ່າ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ຮອດ​ແລ້ວ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ຈາກ​ໄອ​ໂອ​ວາ ຜົນຂອງ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນອາດ​ຈະ​ໝົດ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ໄປ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ຫລາຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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