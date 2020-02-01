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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຈະ​ຫລຸດ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ຈາກ 6 ປະ​ເທດ

ທ້າວ​ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ຮາ​ຟາ (ຊ້າຍ) ຊ່ວຍ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ລາວ ນາງ​ຈາ​ນາ ຖື​ເຄື່ອງ​ຂອງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອອ​ກ​ຈາກ​ສະ​ໜ​າມ​ບິນ JFK ໃນ​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ຕັດ​ຈຳ​ນວນ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍຈາກ​ອີກ 6 ປະ​ເທດທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ອັນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ຕໍ່​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ໃນປີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຈາກ​ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ ມຽນ​ມາ ເອ​ຣິ​ເທ​ຣຍ ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ຊູ​ດານ ແລະ​ແທນ​ຊາ​ເນຍ ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ໃໝ່​ໃນການ​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ບາງ​ຊະ​ນິດ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຫ້າມ​ໃນ​ການເດີນ​ທາງ​ທັງ​ໝົດ ບໍ່​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ໃນ​ເມື່ອກ່ອນ​ ທີ່​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ​ຢ່າງ​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ​ນັ້​ນ.

ເປັນ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຈະ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຄຳ​ປະ​ກາດ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ແລະ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ເລີ້ມ​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 21 ກຸມ​ພາ​ຈະ​ມານີ້.

ການ​ປະ​ກາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ປາບ​ປາມ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເປັນ​ລາຍ​ເຊັນ​ຂອງ​ທ່ານ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ດ​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ພວກ​ສະ​ໜັບສະ​ໜຸນ​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2016 ແລະ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ແບບ​ດຽວ​ກັນໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ປີນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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