ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ກຳລັງພາກັນເອົາບາດກ້າວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນປະເທດຈີນ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ຜາຍໄປສູ່ປະເທດ
ອື່ນ ໂດຍທີ່ປະເທດຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນສັນຊາດຈີນເຂົ້າປະເທດ
ພ້ອມດ້ວຍປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນໃນການເດີນທາງ ຫຼືຕັ້ງບ່ອນກັກບໍລິເວນຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ເກືອບທັງໝົດປະມານ 11,000 ກໍລະນີໃນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ແມ່ນຈຳກັດ
ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ແຕ່ມີລາຍງານວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ໄດ້ຕິດແປດ ຢູ່ ນອກປະເທດ.
ລາຍຊື່ຂອງປະເທດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກ່ຽວກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ
ທຸກໆມື້ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຮວມທັງ ອອສເຕຣເລຍ ກຳປູເຈຍ ອິນເດຍ ຍີ່ປຸ່ນ ມາເລ
ເຊຍເນປາລ ຟິລິບປິນ ສິງກະໂປ ເກົາຫຼີໃຕ້ ສຣີລັງກາ ໄຕ້ຫວັນ ໄທ ຫວຽດນາມ ການາ
ດາ ສະຫະລັດ ອັງກິດ ຟິນແລນ ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ອີຕາລີ ຣັດເຊຍ ສະວີເດັນ ແລະ
ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.
ການແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເຊື້ອໄວຣັສໃນເວລາພຽງ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນໄດ້ພາ
ໃຫ້ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ປະກາດວ່າ ການລະບາດດັ່ງກ່າວ ເປັນພາວະ
ສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກ ໂດຍທີ່ທາງອົງການໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມ
ຢ້ານກົວໃນການລະບາດຂອງໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ໄປສູ່ບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ທີ່ອາດ
ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະຄວບຄຸມມັນໄດ້. ຢູ່
ຈີນມີ 258 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຈາກເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ແຕ່ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ມີ
ລາຍງານກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຢູ່ນອກປະເທດຈີນເທື່ອ.
ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນ
ທົ່ວໂລກ ເລີ້ມການຫ້າມເດີນທາງ ຫຼືຄ້າຂາຍກັບປະເທດຈີນ ແຕ່ວ່າຄຳແນະນຳນັ້ນບໍ່
ໄດ້ຢຸດຢັ້ງຫຼາຍສິບປະເທດຈາກການອອກຂໍ້ຈຳກັດຈຳນວນນຶ່ງ.
ມາດຕະການຫ້າມທີ່ແຮງສຸດທີ່ໄດ້ມີການເອົາແມ່ນຮວມທັງການຫ້າມເດີນທາງຂອງ
ຄົນສັນຊາດຈີນ.
ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຊາວຕ່າງປະເທດຄົນໃດທີ່ໄດ້ເດີນທາງ
ໄປປະເທດຈີນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາປະເທດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າຜູ້
ເດີນທາງເຫຼົ່ານັ້ນມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເປັນຄົນສັນຊາດສະຫະລັດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ