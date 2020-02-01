ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກແລະຄວບຄຸມການເດີນທາງຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂອງພວກຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຈີນ ຍ້ອນມີຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຈີນໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນການລະບາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ໃນແຂວງຮູເປ ທາງພາກກາງຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ການລະບາດເລີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ມີ 258 ຄົນເສຍຊີວິດແລ້ວແລະອີກເກືອບ 12,000 ຄົນໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ.
ການສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ພາໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະບໍລິການມະນຸດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານອາເລັກ ອາຊາ (Alex Azar) ທຳການປະກາດໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຊາວຕ່າງປະເທດຄົນໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດຈີນເມື່ອໄວໆມານີ້ຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຍົກເວັ້ນແຕ່ພວກເດີນທາງທີ່ມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເປັນຄົນສັນຊາດສະຫະລັດ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນຄົນໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງຮູເປ່ຂອງຈີນ ໃນໄລຍະສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ຈະຖືກກັກເປັນເວລາ 14 ມື້ ຊຶ່ງເປັນໄລຍະການຟັກໂຕຂອງເຊື້ອໄວຣັສ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື CDC ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄລະນາກໍລະນີທີຫົກໃນສະຫະລັດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຄົນຫຼ້າສຸດເປັນຜູ້ຊາຍ ໃນເຂດຊານຕາຄລາຣາ ຢູ່ທາງໃຕ້ນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກ ທີ່ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍຫຼັງຈາກເດີນທາງໄປຈີນ.
ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ 2 ກຸ່ມຂອງປະຊາຊົນຈາກແຂວງຮູເປ່ທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໄດ້ເດີນທາງກັບປະເທດຈີນໂດຍຖ້ຽວບິນຮັບເໝົາ ທີ່ລັດຖະບານຈີນໄດ້ສົ່ງໄປຍັງປະເທດໄທແລະມາເລເຊຍ. ຊາວຈີນ 199 ຄົນບໍ່ສາມາດເດີນທາງກັບປະເທດໄດ້ຫຼັງຈາກ ຖ້ຽວບິນກັບຄືນປະເທດຂອງ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ຍ້ອນຢ້ານເຊື້ອໄວຣັສ. ອົງການຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນ ລາຍງານວ່າ ຊາວຈີນຈຸດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກວດເປັນໄຂ້ຫຼືບໍ່ ແລະມີຜູ້ໃດສະແດງອາການ ໃນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ “ຈະຖືກແຍກອອກຈາກກຸ່ມໃນທັນທີ.”
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກສະຫະລັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກັກບໍລິເວນ 2 ອາທິດ ຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນ 195 ຄົນ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໃນອາທິດນີ້ອອກຈາກເມືອງ ວູຮານຫຼືອູ່ຮັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງໃນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ. ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດ ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນນີ້ແມ່ນການກັກບໍລິເວນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດເທື່ອທຳອິດຂອງລັດຖະບານກາງນັບແຕ່ຊຸມປີ 1960 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາມີຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງໂຣກໝາກສຸກ.