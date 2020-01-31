ການບອຍຄອດນ້ຳມັນພາມຂອງມາເລເຊຍໂດຍອິນເດຍ ຍ້ອນການຕ້ອງຕິຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາຫາເທຍ ໂມຮາໝັດ ໃນການຈັດແຈງຂອງນິວເດລີຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍແລະເລື້ອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວມຸສລິມອາດຈະສ້າງຄວາມ ເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງມາເລເຊຍໃນປີນີ້ ຊຶ່ງອາດຈະເພີ້ິ້ມທະວີຂຶ້ນຕື່ມ ຖ້າຫາກມີການຂະຫຍາຍໄປສູ່ສິນຄ້າທີ່ສຳຄັນໆປະເພດອື່ນ.
ແຕ່ພວກນັກເສດຖະສາດບາງຄົນກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນການລົງໂທດພຽງໃນນາມເທົ່ານັ້ນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກວ່າກັບແນວຄວາມຄິດເພື່ອແກ້ໄຂການຂາດດຸນການຄ້າກັບເອເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊຸກຍູ້ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ “ອາເມຣິກາມາກ່ອນອື່ນໝົດ.”
ອິນເດຍ ເມື່ອເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນພາມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກມາເລເຊຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວ ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບຂອງໂລກສອງຮອງຈາກອິນໂດເນເຊຍ. ການສະກັດຈາກໝາກໄມ້ທີ່ໃຫ້ສາລະພັດປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນຳໃຊ້ໃນທຸກສິ່ງຢ່າງ ນັບແຕ່ເຮັດແຜ່ນພິຊຊາ ໄປຫາການເຮັດສະບູ ແລະນ້ຳມັນຊີວະພາບ.
ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ອົງການຄ້ານ້ຳມັນພືດທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງອິນເດຍ ສະມາຄົມ Solvent Extractor ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຕົນຢຸດຊື້ນ້ຳມັນພາມຈາກມາເລເຊຍ ຍ້ອນການຕ້ອງຕິຂອງທ່ານມະຫາເທຍ ແລະເພື່ອຄວາມປັນເອກກະພາບກັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ.