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ສະ​ພາ​ຢູ​ໂຣບ ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ ເຫັນ​ດີ ໃຫ້​ອັງ​ກິດ​ຖອນ​ໂຕ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຢູ​ໂຣບ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ດີ​ໃຈ ຫຼັງ​ຈາກ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ອັງ​ກິດ​ຖອນ​ໂຕ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 29 ມັງ​ກອນ 2020. (REUTERS/Yves Herman/Pool)

ສ​ະຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ໃຫ້ການ​ອະ​ນຸ​ມັດຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ອັງ​ກິດ​ ຖອນ​ຕົວອອກ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ອັງ​ກິດໄດ້ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ​ມາ​ໄດ້​ເກືອບ​ເຄິ່ງ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​ແລ້ວ.

ສະ​ພາ​ສ​ະຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນສຽງ 621 ຕໍ່ 49 ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຖອນ​ຕົວ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ຊຶ່ງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຈາກສອງ​ຝ່າຍໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ແລະ​ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ສະ​ພາ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ.

ອັງ​ກິດ​ຈະ​ຢຸດ​ເຊົາການ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ຫຼື​ອີ​ຢູ (EU) ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ສຸກມື້​ນີ້.

ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ທີ່ຊຶ່ງຈະມີ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນຈະ​ແກ່​ຍາວ​ໄປ​ຕະຫຼອດ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ປີນີ້ ໂດຍຈະ​ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃໝ່​ຫລາຍ​ຄັ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ເດັນ​ຕ່າງ​ໆ​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ໃໝ່ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ຝ່າຍ.

ສ່ວນ​ສໍ​າ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ຈະ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງການ​ຄ້າທີ່​ທາງ​ອັງ​ກິດ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ຕົນ​ຢາກ​ຈະ​ບັນ​ລຸກ່ອນ​ທ້າຍ​ປີ 2020 ນີ້.

ທ່ານ ເອີ​ຊູ​ລາ ວອນ ເດິ ເລ​ເຢນ (Ursula von der Leyen) ປະ​ທານກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ຂອງ​ອີ​ຢູ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່າ ອີ​ຢູແມ່ນເປີດ​ກວ້າງ ​ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ ທີ່ບໍ່​ເກັບພາ​ສີ ຫລື​ການຈຳ​ກັດດ້ວຍ​ໂຄ​ຕ້າ ແຕ່​ວ່າ ຕ້ອງຢູ່​ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ວ່າທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ອີ​ຢູ ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອ​ງ​ອັງ​ກິດ "ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ທີ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ" ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ເຫດ​ຜົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ທີ່​ອັງ​ກິດຖອນ​ຕົວອອກ​ຈາກສ​ະຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບກໍ​ແມ່ນຍ້ອນ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງຂຶ້ນ​ໄດ້ ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ເປັນ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຂອງ​ 27 ປະ​ເທດອື່ນ​ທີ່​ເປັນສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ.

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃນ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ອີ​ຢູ​ໄດ້ໃຊ້​ເວ​ລາ 2 ປີ​ເຄິ່ງ ໂດຍ​ທີ່​ສະ​ພາ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ​ຕໍ່ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສະ​ບັບ​ທຳ​ອິດ​ຫລາຍ​ໆຄັ້ງ ແລະ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເທ​ຣີ​ຊາ ເມ ໄດ້​ລາ​ອອກຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທ່າມ​ກາງ​ສະ​ພ​າບທີ່​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່ມາ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຄົນ​ໃໝ່ ທ່ານ ບໍ​ຣິ​ສ ຈອນ​ສັນ ໄດ້​ຂຶ້ນ​ກຳ​ອຳ​ນາດໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ໃຫ້​ສັນ​ຍາ​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ອີ​ຢູ ຫລື Brexit ທີ່​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ​ເມື່ອ​ປີ 2016 ນັ້ນ ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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