ຢູ່ພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ສວນກ້ຳໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດລົງໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ຝັນຮ້າຍ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ ໃນທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ຫຼື NAFTA.”
ພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າທີ່ມືດຄຶ້ມ ໂດຍມີອຸນຫະພູມພຽງ 6 ອົງສາແຊລເຊີສໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ຫ້ອມລ້ອມໂດຍ ພວກຄົນງານອາເມຣິກັນ ທີ່ໃສ່ໝວກກັນກະທົບໄດ້ເຊັນຊື່ຂອງທ່ານລົງໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດເມັກຊິໂກ ແລະການາດາ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ USMCA.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນມື້ເພື່ອການສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ໃນທັງສາມປະເທດ.”
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ USMCA ທີ່ຍາວ 2,000 ໜ້າ ແມ່ນການຍົກລະດັບປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງ NAFTA ທີ່ມີອາຍຸມາໄດ້ 25 ປີແລ້ວ ໂດຍມີກົດໝາຍໃໝ່ທີ່ພົວພັນກັບການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ອິນເຕີແນັດ ເງິນຕາ ການລົງທຶນ ແລະບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ. ກົດໝາຍໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຮວມທັງກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດລົດຍົນ ການຄ້າທາງອິນເຕີແນັດ ແລະຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແຕ່ໄດ້ປະສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຄ້າທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນອາເມຣິກາເໜືອທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 1 ພັນ 2 ຕື້ໂດລານັ້ນ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ທຳນຽບຂາວທຳນາຍວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ນີ້ ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຍ້າຍການຜະລິດລົດຍົນຫຼາຍຂຶ້ນມາຍັງສະຫະລັດ ຈະເພີ້ມການຜະລິດອາຫານປະຈຳວັນ ສົ່ງອອກໄກ່ແລະໄຂ່ ແລະໂດຍທົ່ວໄປ ແລ້ວ ມີໂອກາດທີ່ຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຕື່ມຂຶ້ນ 600,000 ໜ້າວຽກ ແລະສ້າງລາຍໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 235 ຕື້ໂດລາເຂົ້າໃນເສດຖະກິດ.
ການາດາຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ເທື່ອ. ຂັ້ນຕອນໃນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆເດືອນໂດຍທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈັສຕິນ ທຣູໂດພວມປະເຊີນໜ້າເພື່ອເຮັດການຕົກລົງກັບພັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານຢູ່ອັອຕຕາວາເພື່ອຄ້ຳປະກັນຕໍ່ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນດັ່ງກ່າວ.
ການາດາໄດ້ສົ່ງຜູ້ຮັກສາການເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນ ທ່ານເຄີສເຕັນ ຮິລແມນມາຍັງທຳນຽບຂາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນພະທີລົງນາມຢູ່ທຳນຽບຂາວ. ຄະນະຜູ້ແທນຂອງເມັກຊິໂກແມ່ນຮວມທັງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານມາແຊລ ເອບຣາດ ແລະລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ທ່ານກຣາຊຽນລາ ມາເກັສ (Graciela Marquez).
ທ່ານເອບຣາດ ກ່າວວ່າ ການລົງນາມຂອງສະຫະລັດແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ແນ່ ນອນທາງດ້ານເສດຖະກິດສິ້ນສຸດລົງ ແລະເວລາໃດການາໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ມັນຈະເປັນຍຸກສະໄໝຂອງການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ ສຳລັບປະເທດທັງສາມ.