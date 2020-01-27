ແຟນກິລາທັງຫລາຍຢູ່ທົ່ວໂລກບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະຫາຄຳເວົ້າອັນໃດດີເພື່ອມາພັນລະນາ ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດແບບກະທັນຫັນຂອງທ່ານໂຄບີ ໄບຣແອັນ (Kobe Bryant), ນັກກິລາບານບ້ວງສະຫະລັດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງທີ່ໄດ້ເລີກລາຈາກວົງການກິລາແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານ ໄບຣແອັນ (Bryant) ແລະນາງ ຈີອານາ (Gianna), ລູກສາວອາຍຸ 13 ປີ ຂອງທ່ານ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຈຳນວນ 9 ຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເຫດເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີຕົກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ເທິງພູຢູ່ນອກນະຄອນລອສ ແອນເຈີລິສ. ມີລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງເດີນທາງໄປເບິ່ງການແຂ່ງຂັນບານບ້ວງຂອງພວກຊາວໜຸ່ມ.
ທ່ານ ໄບຣແອັນ (Bryant) ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າໄດ້ໃຊ້ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີເພື່ອ ເດີນທາງຈາກເຮືອນຂອງທ່ານໄປຫາບ່ອນແຂ່ງຂັນກິລາຢູ່ໃນນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການສັນຈອນທີ່ມີຊື່ສຽງວ່າຄັບຄາໜາແໜ້ນຢ່າງໜັກຂອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ.
ກົມຕຳຫລວດຂອງຄາວຕີ ລອສ ແອນເຈີລິສ ເວົ້າວ່າການສືບສວນກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດຖະບານກາງ ແຕ່ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ເຮືອບິນຕົກ ລວມທັງສະພາບອາກາດທີ່ມືດມົວໃນດຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວັນນີ້ ມີສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ມັນຕົກຫລືບໍ່ ນັ້ນເລີຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ ອາເລັກສ໌ ວິລລາເນີວາ (Alex Villanueva) ປະຕິເສດທີ່ຈະບອກຊື່ຂອງພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຫ້ອງການຂອງທ່ານກຳລັງ ລໍຖ້າຈົນກວ່າວ່າ ພວກສັນລະສູດສົບຈະສຳເລັດການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າເສຍກ່ອນ. ທ່ານເອີ້ນວ່າມັນ "ເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມທັງໝົດເລີຍ" ທີ່ເວັບໄຊຂອງ ອົງການຂ່າວດ້ານການບັນເທີງ TMZ ລາຍງານການເສຍຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ອນພວກເຈົາໜ້າທີ່ຈະສາມາດແຈ້ງໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຊາບ.
ທ່ານ ໂຄບີ ໄບຣແອັນ (Kobe Bryant) ມີອາຍຸໄດ້ 41 ປີ.
ຢູ່ໃນການຂຽນລົງໃນທວີດເຕີແບບສັ້ນໆ ຢ່າງບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດເອີ້ນວ່າ ມັນ "ເປັນຂ່າວທີ່ບໍ່ດີຫລາຍ ທີ່ສຸດ" ໃນຂະນະທີ່ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ, ທ່ານນາງ ເມລາເນຍ ທຣຳ (Melania Trump) ກຳລັງສົ່ງ “ຄວາມຄິດຮອດ ຄິດເຖິງ ແລະຄຳພາວະນາ” ໄປຫາຜູ້ທີ່ສູນເສຍຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກນັ້ນໝົດທຸກຄົນ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ, ທີ່ເປັນແຟນກະລາບານບ້ວງທີ່ມີຊື່ສຽງ ກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ ໄບຣແອັນ (Bryant) ຫາກໍ່ "ເລີ້ມໃນສິ່ງທີ່ຈະເປັນການກະທຳທີ່ມີຄວາມໝາຍຄັ້ງທີສອງ" ໃນການໄປຕາມສາຍວິຊາຊີບໃນການຫລິ້ນບານບ້ວງຂອງລາວ.