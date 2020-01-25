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ຫົວ​ໜ້າ ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ກ່າວ​ວ່າ ນັກ​ຂ່າວ ສ​ຫລ ຄວນ​ຖືກ​ເນລະ​ເທດ ໃນ​ທັນ​ທີ

ທ່ານ​ໂມ​ຮຳ​ໝັດ ມາ​ຟູດ ແອັມ​ດີ ພວມ​ກ່າວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ ທີ່​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຈາ​ກາ​​ຕ້າ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 26 ທັນ​ວາ 2019.

ຫົວ​ໜ້າ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ກ່າວ​ວ່າ ນັກ​ຂ່າວ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ ທ່ານ​ຟີ​ລິບ ເຈ​ກັບ​ສັນ ຄວນ​ຈະ​ຖືກ​ເນ​ລະ​ເທດ​ໃນ​ທັນ​ທີ.

ທ່ານ​ເຈ​ກັບ​ສັນ ອາ​ຍຸ 30 ປີ​ ແມ່ນ​ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ ​ໃຫ້​ແກ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ມົງ​ກາ​ບາຍ (Mongabay) ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 21 ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມາທີ່​ເກາະ​ບໍ​ນຽວ ໃນ​ຂໍ້​ຫາລະ​ເມີດ​ວີ​ຊາ.

ນັກ​ຂ່າວ​ທ່ານນີ້ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃດໆ ຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ໄດ້​ໄປ​ຮ່ວມ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຂອງສະ​ພາ​ປະ​ຈຳ​ຂົງ​ເຂດ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງອ​າ​ຊີ​ປາ​ເລ​ໂກ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ພວກ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ອິນໂດ​ເນ​ເຊຍ.

ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ທ່ານ​ເຈ​ກັບ​ສັນ ໄດ​ດ້​ຖືກ​ຈັບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການແລະ​ແຈ້ງ​ວ່າ ​ທ່ານປະ​ເຊີນ​ກັບ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ 5 ປີ ຍ້ອນ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ​ໂດຍ​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ທີ່ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກາ​ນ​ກ່າວ​ອ້າງ​ທີ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະລັດ​ໂຕ້​ແຍ້ງນັ້ນ.

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ຫົວ​ໜ້າ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ທ່ານ​ໂມ​ຮຳ​ໝັດ ມາ​ຟູດ ແອັມ​ດີ ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ໃນ​ການ​ອ້າງ​ຂອງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ບໍ​ນຽວ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ຈັບ​ທ່ານ​ເຈ​ກັບ​ສັນ ບໍ່​ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມ​ສຳ​ຄັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມແລະ​ການ​ຄໍ​ຣັບ​ຊັ່ນ.

ແຕ່​ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເຈ​ກັບ​ສັນ​ຄວນ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໂຕ.​

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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