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ບໍ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ 20 ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຍ້ອນແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ຂະ​ໜາດ​ແຮງ ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຂອງ​ເທີ​ກີ

ພວກ​ກູ້​ໄພ​ ແລະ​ຕຳ​ຫຼວດ​ພວມ​ເຮັດ​ວຽກ ຢູ່​ທີ່​ບ່ອນ​ຕຶກ​ພັງ ຍ້ອນ​ເກີດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ທີ່​ແຮງ 6.8 ທີ່​ເມື​ອງ​ອີ​ລາ​ຊິກ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຂອງ​ເທີ​ກີ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 24 ມັງ​ກອນ 2020.

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ໃນ​ວັນສຸກວານນີ້ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 21 ຄົນ ແລະ​ມີ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ.

ໜ່ວຍ​ກູ້​ໄພ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ພວກ​ທີ່​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ມາ​ໄດ້ຢູ່​ຕາມ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ຂອງ​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ ທີ່ແຂວງ​ອີ​ລາ​ຊິກ ແລະ​ແຂວງ​ມາ​ລັດ​ຢາ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້ຄຽງ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເທີ​ກີ.

ມີ 17 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ທີ່ແຂວງ​ອີ​ລາ​ຊິກ ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ປະ​ມານ 560 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຫ່າງ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ອັງ​ກາ​ຣາ ໄປ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ 4 ຄົນ​ຢູ່​ທີ່​ແຂວງມາ​ລັດ​ຢາ ປະ​ມານ 100 ກິ​ໂລ​ແມັດ ໄກ​ຈາກນັ້ນ​ໄປ​ຕື່ມ.

ໜ່ວຍ​ກູ້​ໄພ​ແລະ​ກຳ​ລັງຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ ໄດ້ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ຕູບ​ຜ້າ​ຕັ້ງ ຕຽງ​ແລະ​ຜ້າ​ຫົ່ມ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ລົດ​ລົງ​ຕ່ຳ​ກວ່າສູນ​ອົງ​ການ​ແຊ​ລ​ເຊີ​ສ.

ນອກນັ້ນ ຍັງ​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ພາ​ກັ​ນ​ໄປ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕາມ​ວັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໂຮງ​ຮຽນ ບ່ອນ​ຫຼິ້ນ​ກິ​ລາ ແລະ​ບ່ອນ​ພັກ​ເຊົາ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ.

ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແຮງ​ປະ​ມານ 6.5 ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ສຸກວານນີ້ ປະ​ມານ 8 ໂມງ 55 ນາ​ທີ ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຊຶ່ງ​ເລິກ​ລົງ​ໄປ​ຈາກ​ໜ້າ​ດິນ 6.7 ກິ​ໂລ​ແມັດ ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ​ຊີວ​ຣິ​ເຊ.

ມີ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ທີ່​ບໍ່​ແຮງຕິດ​ຕາມ​ມາ​ຫຼາຍກວ່າ 220 ເທື່ອ ຊຶ່ງ​ແຮງ​ສຸດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ 5.1 ຫາ 5.4.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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