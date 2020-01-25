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ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ໂຄ​ໂຣ​ນາ ຈາກ​ຈີນ ພວມ​ລະ​ບາດ ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ

ພະ​ນັກ​ງານ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຈາກ​ຈີນ ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ ຫຼັງ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ກາ​ນາ​ດາ ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ສອບ​ຖາມ ພວກ​ທີ່​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ.

ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ຫຼອງວັນ​ຂຶ້ນ​ປີ​ໃໝ່​ຫຼື​ກຸດ​ຈີນ ​ຢຸດ​ຊະ​ງັກ​ລົງສຳ​ລັບ​ຊາວ​ຈີນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ລ້ານ​ຄົນ.

ອົງ​ກາ​ນ​ອະ​ນາ​ໄມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ຈີນ​ກ່າວ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ເຊື້ອ​ໄວຣັ​ສ​ຊະ​ນະ​ໃໝ່ ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 41 ຄົນ ແລະ​ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອີກ 1,200 ຄົນ ຢູ່​ໃນ 28 ແຂວງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ພະ​ນັກ​ງານ​ການ​ແພດ 15 ຄົນ ແມ່ນ​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ. ມີ​ທ່ານ​ໝໍ​ຜູ້​ນຶ່ງເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ແລ້ວ.

ມີ​ການ​ສົ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ແພດ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງວູ​ຮານ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ ບ່ອນ​ທີ່​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ​ກາຍນີ້.

ເມືອງວູ​ຮານ ກໍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເມືອງ​ອື່ນໆ​ອີກ 16 ແຫ່ງ ໄດ້​ຖືກ​ປິດ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ຄວ​ບ​ຄຸມ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໃນ​ເມືອງວູ​ຮານທີ່​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ຫ້າມ​ຍ້ອນ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາມື້ນີ້ວ່າ “ລົດ​ໃຫຍ່​ຈະ​ຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ຂັບ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ເທດ​ສະບານ.”

ເມືອງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຫ້າມ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປ​ກິ່ງ​ກິ່ງ ແລະ​ສວນ​ດິ​ສ​ນີ​ແລນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຊຽງ​ໄຮ້ ໄດ້​ຖືກ​ປິດ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ກຳ​ນົດ. ເມືອງ​ຊັນ​ຢາຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ທ່ອງທ່ຽວມັກ​ໄປຫຼິ້ນ​ໃນ​ແຂວງ​ຮາຍ​ນານ ກໍ​ໄດ້​ປິດ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂ​ອງ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ.

ຮົງ​ກົງ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ໂດຍ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງວັນ​ຂຶ້ນ​ປີ​ໃໝ່​ກຸດ​ຈີນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແລະ​ອັດ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຕ່າງໆ.

ເວ​ລານີ້ ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ພວມ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຢ່າງ​ຊ້າໆ ໄປທົ່ວ​ໂລກ.

ມີ​ລາຍ​ງານ​ແລ້ວ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ 5 ກໍ​ລະ​ນີ​ຢູ່​ໄທ. ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ​ກໍ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ການ​ລະ​ບາດ 4 ກໍ​ລະ​ນີ. ສ່ວນ​ຝ​ຣັ່ງ ຍີ່​ປຸ່ນ ມາ​ເລ​ເຊຍ ແລະ​ໄຕ້​ຫວັນ ຕ່າງ​ກໍ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ​ການ​ລະ​ບາດ 3 ກໍ​ລະ​ນີ. ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະຫວຽດ​ນາມ ຕ່າງ​ກໍ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ແລ້ວ 2 ກໍ​ລະ​ນີ. ແລະ​ປະ​ເທດເນ​ປາ​ລ ມີ​ນຶ່ງ​ກໍ​ລະ​ນີ.

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