ບັນດາຜູ້ນຳໂລກຫລາຍສິບຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີລະນຶກເຖິງເຫດການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວຢິວ ຫລື Holocaust ແລະເຕືອນວ່າ ມີການຕ້ານຊາວຢິວເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ຜູ້ນຳຂອງຫລາຍກວ່າ 40 ປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວຢິວຂອງໂລກ, ຊຶ່ງເປັນການປະຊຸມທາງການເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວຢິວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງອິສຣາແອລ ໂດຍ ລວມມີ ປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍ ປູຕິນ (Vladimir Putin) ຂອງຣັດເຊຍ, ປະທານາທິບໍດີເອມມານູແອລ ມາກຣົງ (Emmanuel Macron) ຂອງຝຣັ່ງ, ປະທານາທິບໍດີແຟຣັງຄ໌ ວອລເທີ ສຕາຍມາຍເອີ (Frank-Walter Steinmeier) ຂອງເຢຍຣະມັນ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (Mike Pence).
ປະທານາທິບໍດີ ອິສຣາແອລ, ທ່ານ ຣອຍເວັນ ຣິຟລິນ (Reuven Rivlin) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດດັ່ງກ່າວ "ໃຫ້ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີກັນໃນການ ຕ້ານການຈຳແນກເຊື້ອຊາດ, ຕ້ານຊາວຢິວ ແລະພວກຫົວແຮງຈັດ ໄວ້," ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຈັດງານລ້ຽງຮັບຮອງອາຫານຄ່ຳໃນຄືນວັນພຸດຜ່ານມາ ກ່ອນ ຈະມີກອງປະຊຸມເປີດຂຶ້ນ.
ພາຍຫລັງມີການໂຮມຊຸມນຸມກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ອະນຸສອນສະຖານ ຢາດ ວາສແຮມ (Yad Vashem) ໃນນະຄອນຢາຣູຊາແລມ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນ ລະນຶກເຖິງເຫດການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວຢິວຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້ແລ້ວ ທ່ານ ປູຕິນ ກໍປະກາດວ່າ "ແນ່ນອນພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ໃຫ້ມີໂສກນາດຕະກຳອັນໂຫດຫ້ຽມໃນອະດີດເຊັ່ນນັ້ນເກີດຂຶ້ນຄືນອີກ."
ທ່ານປູຕິນ ກ່າວຢ້ຳວ່າ "ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຄົນລຸ້ນອະນາຄົດຕ້ອງຈົດຈຳສະພາບສະຫຍອງຂວັນຂອງເຫດການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວຢິວໄວ້.”
ທ່ານເພັນສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນງານເຕົ້າໂຮມດັ່ງກ່າວອີກ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕ້ານຢັນ ແລະເຜີຍໂສມຂອງກະແສຟອງຕ້ານຊາວຢິວ ທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ທີ່ເພີ້ມພະລັງຄວາມກຽດຊັງ ແລະການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢູ່ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັນ."
ທ່ານເພັນສ໌ ໄດ້ອ້າງເຖິງອີຣ່ານວ່າເປັນ ຜູ້ກໍ່ກຳທໍາເຂັນໃນການຕ້ານຊາວຢິວ ໂດຍໄດ້ປະກາດວ່າ "ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ສູ້ຢັນຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ປະເທດທີ່ນຳພາໃນການສະໜອງເຮັດໃຫ້ມີການຕ້ານຊາວຢິວເພີ້ມຂຶ້ນ ໃຫ້ພາກັນຕ້ານຕໍ່ປະເທດດຽວໃນໂລກທີ່ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ມີເຫດການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວຢິວ ໂດຍເປັນນະໂຍບາຍຂອງປະເທດ ແລະຂຸ່ມຂູ່ວ່າ ຈະລົບລ້າງອິສຣາແອລໃຫ້ໝົດໄປຈາກແຜນທີ່. ໂລກຕ້ອງໄດ້ລຸກຂຶ້ນຕ້ານສາທາລະນະລັດອິສຣາມອີຣ່ານ."
ພິທີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແມ່ນກົງກັນກັບວັນຄົບຮອບ 75 ປີ ແຫ່ງການປົດປ່ອຍສູນມໍລະນະອອສວິດສ໌ (Auschwitz), ບ່ອນທີ່ພວກນາຊີ ໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 1 ແສນຄົນໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ຊຶ່ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນນັ້ນ ແມ່ນຊາວຢິວ.
ລວມທັງໝົດ ພວກນາຊີເຢຍຣະມັນ ໄດ້ເຂັ່ນຂ້າຊາວຢິວ 6 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນເຫດການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວຢິວ ຫລື Holocaust.