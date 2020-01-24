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ຝ​ຣັ່ງ ​ເປີດ​ເຜີຍແຜນການ​​ ປະ​ຕິ​ຮູບ​​ເງິນ​ບຳ​ນານ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສູ້​ຢັນ ຂອງ ສະ​ຫະ​ພັນ​ກຳ​ມາ​ບານ ໄລ​ຍະທີ 2 ເກີດ​ຂຶ້ນ

ສະ​ຫະ​ພັ​ນກຳ​ມະ​ບານ ແລະກຳ​ມະ​ກອນ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ ເພື່ອຄັດ​ຄ້ານ​ແຜນການປະ​ຕິ​ຮູບ​​ດ້ານ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ບຳ​ນານ ຢູ່​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟແວໄຊ ໃນ​ຂະ​ນ​ະ​ທີ່ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຝ​ຣັ່ງ ຕ້ອນ​ຮັບ ຜູ້​ນຳ​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ໂລກ​ມາ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ "ເລືອກ​ເອົາ​ຝ​ຣັ່ງ" ຫລື​ "Choose France" ຢູ່ນັ້ນ.

ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ມີ​ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ມາ​ໄດ້​ຫລາຍ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງກໍ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍການ​ສ້າງນິ​ຕິ​ກຳປະ​ຕິ​ຮູບ​ດ້ານ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ບຳ​ນານ ​ທີ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ນັ້ນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້.

ແຜນ​ການດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ຮູ້​ ໃນ​ນຶ່ງມື້​ຫລັງ​ຈາກ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງສະ​ຫະ​ພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ ໄດ້​ຢຸດ​ຕິ​ການສົ່ງ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຕົກຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດອອກ​ໄປ.

ມັນ​ເປັນ​ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ອັນ​ນຶ່ງ​ ທີ່ນອນ​ຢູ່ໃນການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານຫລາຍໆ ອັນ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ທຳ​ການກົດ​ດັນຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ກ່ອນ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈະ​ວາງຂໍ້​ກຳ​ນົດການປະ​ຕິ​ຮູບດ້ານ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ບຳ​ນານສະ​ບັບ​ສຸດ​ທ້າຍ​ອອກ​ມາ.

"ການປະ​ຕິ​ຮູບ​ດ້ານ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ບຳ​ນານຂ້ອນ​ຂ້າງວ່າຈະເຮັ​ດ​ໃຫ້ລະ​ດັບ​ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ ແລະ​ພະ​ນັກ​ງານ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ຫລຸດ​ລົງ ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ທີ່ນີ້ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຜົນ​ສໍ​າ​ເລັດທາງ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແຕ່ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ທາງ​ທັງ​ສັງ​ຄົມຂອງພະ​ນັກ​ງານທຸກ​ຄົນ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ ຂໍ​ແຕ່​ວ່າໃຫ້​ມັນ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຕໍ່​ທຸກ​ຄົນ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ລະ​ບົບ​ເງິນ​ບຳ​ນານ​ພິ​ເສດ ແນ່ນອນມັ​ນ​ມີ​ເງິນ​ທີ່​ເຫລືອ​ໄວ້ຢູ່​ແລ້ວ. ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີພວກ​ເຮົາ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເກືອບ​ຮອດ 100 ລ້ານ​ຢູ​ໂຣ ຄືນ ​ໃຫ້​ແກ່​ລະ​ບົບ​ລວມ ເພື່ອ​ເອົາ​ໄປ​ທົດແທນ​ໃຫ້​ເງິນ​ທີ່​ຂາດ​ດຸນ​ງົບ​ປະ​ມານ, ສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຍິນ​ດີ​ນຳ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ ຂໍ​ແຕ່​ວ່າ ແຕ່​ລະ​ຄົນໄດ້​ນັ່ງ​ຢູ່​ຂ້າງ​ນຶ່ງ​ອີກ, ຂໍ​ແຕ່​ວ່າໃຫ້​ມັນ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແລະ​ໃຊ້​ໄດ້​ຜົນ​ດີ.”

ການປະ​ຕິ​ຮູບ​ດ້ານ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ບຳ​ນານຖື​ວ່າ ​ເກືອບເປັນ​ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ ແລະ​ເປັນ​ບັນ​ຫາໃນການ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນສັນ​ຍາຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ທີ່​ກວ້າງໆກວ່າຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເອມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາ​ກຣົງ ທີ່ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ມີ​ຄວາມວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ແລະ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ເອື້ອຍ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ ໃຫ້​ແກ່ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດຫລາຍ​ຂຶ້ນ ທີ່​ມີ​ການ​ຖົງ​ຖຽງ​ກັນ​ນັ້ນ.

ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຝ​ຣັ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ຍັງ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່ ການປະ​ຕິ​ຮູບ​ດ້ານ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ບຳ​ນານຂອງ​ທ່ານ​ມາກ​ຣົງ​ຢູ່ ແລະ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ແກ່​ການ​ກະ​ທຳ​ໃນ​ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ທີ່ສືບ​ເນື່ອງ​ມານັ້ນ ຫລຸດ​ໜ້ອຍລົງ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ທີ່ຫົວ​ແຂງ​ກະ​ດ້າງ ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່ຮ່າງ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ "black Friday" ຫລື “ວັນ​ສຸກ​ສີ​ດຳ” ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ຕາມ​ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ຕ່າງໆ ແລະ​ປິດ​ການ​ທຳ​ງານ​ຂອງ​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວັນ​ທີ່​ມີ​ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ຂົນ​ສົ່ງ ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມາທີ່​ເປັນ​ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ທີ່​ແກ່​ຍາວ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ປ​ະ​ເທດນັ້ນ ເພີ້ມ​ຄວາມ​ແຮງ​ຂຶ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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