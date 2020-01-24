ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ຊາຍຊາວລີເບຍຄົນນຶ່ງ ຕິດຄຸກດົນກວ່າ 19 ປີ ຍ້ອນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການໂຈມຕີສະຖານກົງສຸນສະຫະລັດ ທີ່ເມືອງເບັງກາຊີ ໃນປີ 2012 ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊາວອາເມຣິກັນ 4 ຄົນ ຮວມທັງເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດລີເບຍ ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ສຕີເວນສ໌.
ທ້າວມຸສຕາຟາ ອາລ-ອິມໝຳ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ໂດຍຄະນະຕຸລາການ ໃນປີກາຍນີ້.
ການຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກທ້າວອິມໝຳ ແມ່ນເປັນ “ການເຕືອນຢ່າງແຮງຕໍ່ພວກທີ່ພະຍາຍາມຈະກໍ່ອາຊະຍາກຳຊົ່ວຮ້າຍແບບນີ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ທ່ານເຈັສຊີ ຫຼິວ ກ່າວວ່າ “ການຕັດສິນໂທດທ້າວອິມໝຳ ແມ່ນເປັນການເຕືອນວ່າ ຄວາມປອດໄພຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ບໍ່ວ່າຢູ່ພາຍໃນຫຼືຕ່າງປະເທດ ພົນລະເຮືອນຫຼືໃດໆກໍຕາມ ຈະເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາສະເໝີ.”
ທ້າວອິມໝຳຖືກນຳໂຕມາສະຫະລັດ ຫລັງຈາກທະຫານອາເມຣິກັນຈັບໂຕຜູ້ກ່ຽວຢູ່ທີ່ປະເທດລີເບຍໃນປີ 2017.
ທ້າວອິມໝຳແມ່ນພວກຫົວຮຸນແຮງຄົນທີ 2 ທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດແລະຕັດສິນລົງໂທດ ທີ່ພົວພັນກັບການໂຈມຕີຢູ່ເມືອງເບັງກາຊີ. ທ້າວອາເໝັດ ອາບູ ຄັດຕາລາ ໄດ້ຖືກໂທດຈຳຄຸກ 22 ປີ ຍ້ອນບົດບາດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນການໂຈມຕີຢູ່ປະເທດລີເບຍ.