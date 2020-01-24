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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

'ຄວາມ​ຈິງ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ສຳ​ຄັນ' ທ່ານ​ຊິ​ຟ ກ່າວ​ຕໍ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ປ. ທ​ຣຳ

ທ່ານ​ແຈ​ໂຣ​ລ​ດ໌ ແນດ​ເລີ ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການ ທີ່​ເປັນຜູ້​ຈັດ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ ເພື່ອ​ເປີດ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ ປ. ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່​ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 21 ມັງ​ກອນ 2020.

ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ແມ່ນມື້​ສຸດ​ທ້າຍ ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ການຟ້ອງ​ຮ້ອງເພື່ອ​ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ ​ທ່ານທ​ຣຳ ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ມີ​ທາງ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຍາກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ແຕ່ນັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຢຸດ​ຢັ້ງ​ພວກນັກ​ການ​ເມືອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຈາກ​ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ສຸດ​ຂີດ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະພາ​ສູງ ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ເຫັນ​ວ່າ ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ນັ້ນກໍ​ຄື ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ.

ທ່ານ​ແອ​ແດັມ ຊິ​ຟ ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳພ້ອມ​ທັງ​ເປັນປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບກ່າວ​ໃນ​ຄຳ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ສູງໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ “ຖ້າ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ສຳ​ຄັນ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ເສຍ​ໄຊ. ຖ້າ​ຫາກ​ຄວາມ​ຈິງ​ບໍ່ສຳ​ຄັນແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ເສຍ​ໄຊ.”

ສ່ວນ​ທ່ານ​ເຈ​ໂຣ​ລ​ດ໌ ແນດ​ເລີ ຜູ້​ຈັດ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ທີ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ໄອ​ຍະ​ການ​ ເອີ້ນ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ທີ່​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ເພື່ອປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງໄດ້​ ຍ້ອນ​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ຜິດ​ນັ້ນ “ແມ່ນ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ ໄຮ້​ຄວາມ​ໝາຍ.”

ທ່ານ​ແນດ​ເລີທີ່​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ເລີ້ມການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ມື້​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ບ່ອນ​ທີ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ 100 ທ່ານ ຈະ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫຼື​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ສຸດ.

ທ່ານ​ແນດ​ເລີ​ເວົ້າ​ວ່າ “ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ຜູ້​ທີ່ມອງ​ເຫັນ​ວ່າ ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຂີດ​ຈຳ​ກັດ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຢ່າງ​ໂຈ່ງ​ແຈ້ງ​ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ” ໃນ​ຂະ​ນະທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ວ່າ “ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ຜິດ ທໍ​ລະ​ຍົດ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ແລະ​ຄໍ​ຣັບ​ຊັ່ນ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ເຂົ້າ​ເປັນ​ແຜນ​ການ​ນຶ່ງ​ດຽວ​ທີ່​ໃຫ້​ອະ​ໄພບໍ່​ໄດ້” ຊຶ່ງ​ທັ​ງ​ໝົດ​ນັ້ນ ທ່ານ​ແນດ​ເລີ​ກ່າວ​ວ່າ ເຖິງ​ຂີດ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະທຳ​ມະ​ນູນ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ແລະກະ​ທຳ​ຜິດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ ແລະ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ທ່ານ​ແນດ​ເລີ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ປ​ະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ແລະ​ການ​ກະ​ທຳຂອງ​ທ່ານວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ເຮັດ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ການ​ກະ​ທຳ​ແບບນັ້ນ. ທ່ານສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຕໍ່​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ໃນ​ການເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຕໍ່​ລ​ະ​ບຽບ​ແບບ​ແຜນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ອຳ​ນາດ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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