ກຳມາທິການອະນາໄມແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ມີ 830 ຄົນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາໃນທົ່ວປະເທດແລະມີ 25 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ລັດຖະບານຈີນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂດດດ່ຽວຫຼາຍໆຫົວເມືອງຕື່ມອີກ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ເພື່ອຄວບຄຸມເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາຊຶ່ງໃນເວລານີ້ໄດ້ແຜ່ລະບາດໄປຍັງຫຼາຍໆປະເທດແລ້ວ.
ຢ່າງໜ້ອຍມີ 10 ຫົວເມືອງ ແລະປະຊາຊົນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 33 ລ້ານຄົນ ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດຕໍ່ໄປມາ ປະກອບດ້ວຍ ເມືອງວູຮານ ອີຊູ ຊີບີ ຈຽງຈຽງ ສີຈຽງ ຈິງເໝິນ ສຽນຕາວ ສຽວການ ແລະ ຫວງສີ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ ແມ່ນຢູ່ທີ່ແຂວງຮູເບໃນພາກກາງຂອງປະເທດຈີນ ນຶ່ງມື້ກ່ອນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ຈີນ ເວລາຊາວຈີນຫຼາຍໆລ້ານຄົນ ຕາມທຳນຽມແລ້ວ ມັກຈະເດີນທາງໄປມາຫາສູ່ກັນ.
ບ່ອນຕາກອາກາດຊຽງໄຮ້ດິສນີ ໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງເວັບໄຊຂອງຕົນວ່າ ຕົນຈະປິດສວນສະໜຸກດິສນີແລນ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອັນສຳຄັນ ໃນລະຫວ່າງວັນກຸດຈີນ ເປັນການຊົ່ວຄາວ “ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ແລະເພື່ອຄ້ຳປະກັນສຸຂະພາບ ຂອງພວກແຂກທີ່ໄປພັກເຊົາແລະຜູ້ສະແດງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເມືອງວູຮານ ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ເມືອງດັ່ງກ່າວ ພວມສ້າງໂຮງໝໍຫລັງໃໝ່ທີ່ບັນຈຸໄດ້ 1,000 ຕຽງ ແລະຄາດວ່າຈະແລ້ວສຳເລັດໃນວັນທີ 3 ກຸມພານີ້.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເລີ້ມຫ້າມເປັນເທື່ອທຳອິດ ບໍ່ໃຫ້ເຮືອບິນແລະລົດໄຟເດີນທາງອອກຈາກເມືອງວູຮານ. ຫົນທາງທີ່ເກັບເງິນໄດ້ອັດລົງແລະການບໍລິການເຮືອຂ້າມຟາກ ລົດໄຟໃຕ້ດິນແລະລົດເມ ກໍຖືກໂຈະ ເປັນການຊົ່ວຄາວເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເມືອງວູຮານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນທັງໝົດໃສ່ໜ້າກາກ ຢູ່ໃນທີ່ສາທາລະນະ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດຖະບານແລະພາກເອກກະຊົນໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຊິນຫົວ ທີ່ອ້າງຄຳເວົ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ກໍມີການເອົາມາດຕະການແບບດຽວກັນນີ້ ທີ່ເມືອງຫວງກັງ ແລະເມືອງອີຊູ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ນອກນັ້ນ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກພິທີສະຫຼອງໃນວັນພັກຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວດຶງດູດເອົາຜູ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.