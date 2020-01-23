ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃນນະຄອນຫຼວງເບຣຸດ ຂອງປະເທດເລບານອນ ໄດ້ໃຊ້ລະເບີດນ້ຳຕາແລະທໍ່ສີດນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ສີດເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ຢູ່ນອກຕຶກສະພາໃນວັນພຸດວານນີ້ ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່.
ພວກເດີນຂະບວນໄດ້ໄປໂຮມຊຸມນຸມກັນ ໃກ້ໆກັບຕຶກສະພາ ໃນຕອນເຊົ້າວານນີ້ເພື່ອປະທ້ວງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນ ໝາກກະໂພກແລະໄມ້ຄ້ອນ ເຂົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດ ແລະພະຍາຍາມມ້າງເຄື່ອງກີດຂວາງທີ່ຫາກໍສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຢູ່ນອກຕຶກສະພາ ບ່ອນທີ່ລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮາສຊານ ດີອາບ (Hassan Diab) ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນນັ້ນ.
ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງທ່ານດີອາບ ຊຶ່ງມີກຳນົດພົບປະກັນໃນມື້ວັນພຸດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາທີ່ເກີດຈາກການລາອອກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊາອາດ ຮາຣີຣີ ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ສິ້ນສຸດລົງ.
ພວກປະທ້ວງພາກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະລັດຖະບານປະກອບດ້ວຍພວກນັກບໍລິຫານອິດສະຫຼະ ທີ່ສາມາດຮັບມື ກັບວິກິດານທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການເງິນຂອງເລບານອນໄດ້ ຊຶ່ງເປັນວິກິດການຮ້າຍແຮງສຸດ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ເຄີຍປະສົບມາ.
ການຂາດແຄນເງິນສົດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຕ່າງໆຈຳກັດໃນການຖອນເງິນອອກ ແລະເງິນປອນຂອງເລບານອນ ໄດ້ຕົກລາຄາ. ນອກນັ້ນຍັງມີການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ ແລະສະພາບເງິນເຟີ້ ພວມຖີບໂຕສູງຂຶ້ນ.