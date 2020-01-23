ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນສັ່ງໃຫ້ປິດສະໜາມບິນ ສະຖານີລົດໄຟ ແລະລົດໂດຍສານໄລຍະໄກ ທັງເຂົ້າແລະອອກຈາກເມືອງວູຮານໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສືມວນຊົນທາງການຈີນ.
ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໄດ້ເອົາຊີວິດຜູ້ຄົນໄປແລ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົນ ແລະມີຜູ້ປ່ວຍຍ້ອນໂຣກດັ່ງກ່າວອີກ 440 ຄົນ.
ໜັງສືພິມ China Daily ລາຍງານວ່າ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະພາຍໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຮວມ ທັງລົດເມ ລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະເຮືອຂ້າມຟາກ ກໍຈະຖືກສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກ ເລີ້ມແຕ່ເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນໄປ. ມີການຮຽກຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ “ຖ້າຫາກບໍ່ມີເຫດການທີ່ຈຳເປັນ.”
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຊາວຈີນຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນຈະພາກັນເດີນທາງໃນເວລານີ້ຂອງປີ ເພື່ອໄປສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ຫຼື ກຸດຈີນ.
ໂຮງໝໍຢູ່ເມືອງວູຮານລາຍງານວ່າ ມີຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອີງຕາມສື່ມວນຊົນຂອງຈີນ. ສະຫະພັນໂຮງໝໍເມືອງວູຮານ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຂະຫຍາຍໜ່ວຍຮັບມືກັບພວກຄົນໄຂ້ຕື່ມຂຶ້ນ 5 ເທົ່າ ເພື່ອຊ່ວຍພວກຄົນປ່ວຍ.
ຄະນະກຳມະການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ບໍ່ສາມາດບັນລຸການຕັດສິນໃຈໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈະປະກາດໃຫ້ການລະບາດຂອງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ ເປັນບັນຫາສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຫຼືບໍ່. ຄະນະກຳມະການຈະພົບປະກັນອີກ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ.
ມີພວກພະນັກງານແພດ 15 ຄົນ ຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ຊຶ່ງເວລານີ້ ໄດ້ລະບາດແຕ່ເມືອງວູຮານ ໄປຫານະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ຊຽງໄຮ້ ແລະແຂວງກວາງຕຸ້ງ ຕະຫລອດທັງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄທ ໄຕ້ຫວັນແລະສະຫະລັດ.
ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດກໍລະນີຕິດເຊື້ອທຳອິດ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ທີ່ລັດວໍຊິງຕັນທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດທີ່ນັ້ນກ່າວວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ເດີນທາງກັບຄືນມາຊີອາໂຕ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງວູຮານ ໃນອາທິດແລ້ວ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວເປັນໂຣກອັກເສບປອດຫຼືປອດບວມ ແຕ່ຍັງມີອາການບໍ່ຮ້າຍແຮງ.