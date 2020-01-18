ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ມີທະຫານ 11 ຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ຍ້ອນມີ “ອາການເຈັບປວດຫົວ ຍ້ອນແຮງກະທົບ” ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຂອງອີຣ່ານເມື່ອໄວໆມານີ້ ຕໍ່ຖານທັບອີຣັກ 2 ແຫ່ງ ບ່ອນທີ່ທະຫານອາເມຣິກັນພັກເຊົາຢູ່ນັ້ນ.
ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຣ່ານດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ສັງຫານນາຍພົນກາສເຊັມ ຊູເລມານີ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງອາລກຸດ ຂອງກອງທັບພິທັກປະຕິອິສລາມອີຣ່ານ.
ຮ້ອຍເອກ ບິລ ເອີແບນ ໂຄສົກຂອງກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີທະຫານອາເມຣິກັນເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີຂອງອີຣ່ານເມື່ອວັນທີ 8 ມັງກອນຜ່ານມາ ຕໍ່ຖານທັບອາກາດອາລ-ອາຊາດ ກໍຕາມ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຍ້ອນມີອາການເຈັບປວດຫົວຈາກແຮງລະເບີດ ແລະເວລານີ້ ກໍຍັງມີການຊັ່ງຊາຢູ່.”
ມີທະຫານ 8 ຄົນໄດ້ຮັບການກວດຕື່ມ ທີ່ສູນກາງການແພດປະຈຳຂົງເຂດ ຢູ່ທີ່ເມືອງແລນສທູລ (Landstuhl) ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ ໃນຂະນະທີ່ອີກ 3 ຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປກວດທີ່ຄ້າຍອາຣິຟຈານ ໃນປະເທດຄູເວດ.
ທ່ານເອີແບນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເວລາໃດເຫັນວ່າເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ແລ້ວ ພວກທະຫານເຫຼົ່ານີ້ກໍຄາດວ່າ ຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປປະເທດອີຣັກ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຂອງອີຣ່ານຢູ່ໃນອີຣັກວ່າ ບໍ່ມີທະຫານອາເມຣິກັນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍໆຄົນໃນວັນສຸກວານນີ້ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີອາດຈະບໍ່ຮູ້ເລື້ອງ ກ່ຽວກັບການບາດເຈັບເຫຼົ່ານີ້ ທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນັ້ນແລ້ວ.