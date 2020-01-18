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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ຫົວ​ໜ້າ ໜ່ວຍ​ສື​ບລັບ ສ​ຫລ ອາດ​ຍົກ​ເລີກ ການ​ໃຫ້​ການ ແບບ​ເປີດ​ເຜີຍ ຕໍ່​ສະ​ພາ

ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ ສ​ຫລ ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ສູງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 29 ມັງ​ກອນ 2019.

ນັບ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍໆ​ປີ ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ​ໂດຍ​ກົງ ຈາກ​ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ແລະຮີບ​ດ່ວນ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ພວມ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຢູ່.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສື​ບ​ລັບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ກ່ຽວກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ທີ່​ວ່າ ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ສືບລັບ​ອາດ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ​ຊາບໃນ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳໃຫ້​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ເບິ່ງ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ປະ​ຈຳ​ປີ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເພັ່ງ​ເລັງໃສ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ນັບ​ແຕ່​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ໄປ​ຫາ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ຕະ​ຫ​ລອດ​ຈົນການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ແລະ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫຼື ODNI ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາຕ່ຳ ແລະ​ສະ​ພາ​ສູງ ກ່ຽວ​ກັບ​ວັນ​ເວ​ລາແລະ​ຮູບ​ແບບ ໃນ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ເບິ່ງ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ສຳ​ລັບ​ປີນີ້.”

ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ທີ່​ຈະຍົກ​ເລີກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຮູ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ໃຫ້​ການນັ້ນ ໄດ້​ມີການ​ລາຍ​ງານ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ໂດຍວາລະ​ສານ Politico ຊຶ່ງ​ໄດ້​ອ້າງ 3 ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ທີ່​ຮູ້ເລື້ອງ​ດີ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ​ບໍ່​ຢາກ​ປາ​ກົດ​ໂຕຕໍ່​ໜ້າ​ກ້ອງ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັບ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ໂຄ​ສົກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່​າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໄປ​ໃຫ້​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ “ວັນ​ເວ​ລາ​ແລະ​ຮູບ​ແບບ ຈະ​ມີ​ການ​ຕົກລົງ​ກັນໂດຍ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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