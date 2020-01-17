ລັດຖະບານຈີນຕົບມືຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຂັ້ນຕົ້ນກັບສະຫະລັດ ແຕ່ກໍເຕືອນ ວ່າ ປະເທດທັງສອງຍັງຈະຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນໆທີ່ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫລິວ ເຫ ໄດ້ລົງນາມ ເມື່ອວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງທາງດ້ານການຄ້າທີ່ເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນນັບມື້ເປັນເວລານຶ່ງປີເຄິ່ງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ.
ທ່ານເກັງ ຊວງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການຄ້າ ຂັ້ນທີ 1 ທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນລະຫວ່າງຈີນກັບສະຫະລັດແມ່ນຄວາມສາມາດ ໃນການຊອກຫາການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມແລະມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ພາຍໃຕ້ພື້ນຖານຂອງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະໃຫ້ການເຄົາລົບຊຶ່ງກັນແລະກັນ.”
ທ່ານເກັງ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ ແຕ່ປັກກິ່ງກ່າວວ່າ ຕົນຢາກໃຫ້ຍົກເລີກພາສີຕໍ່ການສົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຕົນມາ ຍັງສະຫະລັດ.
ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ເຊັນໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ບໍ່ໄດ້ມີການຍົກເລີກພາສີ ທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕ້ອງດຳເນີນຕໍ່ໄປແບບບໍ່ມີກຳນົດ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າ ຈີນປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນ.
ທ່ານທຣຳຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນນຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນມາ” ແລະມັນຍັງຈະ “ເປັນການດີສຳລັບຈີນແລະຄວາມສຳພັນໃນໄລຍະຍາວຂອງພວກເຮົານຳດ້ວຍ.”