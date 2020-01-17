ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

5 ປະ​ເທດທວງ​ໃຫ້​ອີ​ຣ່ານ ສືບ​ສວນແບບ​ເປີດກວ້າງ ໃນ​ການ​ຍິງ ເຮືອ​ບິນ​ໂດຍ​ສານ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຕົກ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ທ່ານ Francois-Philippe Champagne ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​​ກຸ່ມ​ປະ​ສານ​ງານ​ແລະ​ຮັບ​ມື ​ການ​ຍິງ​ເຮ​ືອ​ບິນ​ໂດຍ​ສານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຕົກ ທີ່​ສະ​ຖານ​ທູດ​ກາ​ນາ​ດາ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ລອນດອນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 16 ມັງ​ກອນ 2020.

ຫ້າ​ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ໂດຍ​ສານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຖືກ​ຍິງ​ຕົກ​ນັ້ນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ອີ​ຣ່ານ​ເປີດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຢ່າງ​ເປັນການ​ເປີດ​ເຜີຍແລະ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ແກ່​ຄອບ​ຄົວ​ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ.

ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ກາ​ນາ​ດາ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ສະ​ວີ​ເດັນ ແລະ​ອັງ​ກິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ມຸນ​ຕີ​ກາ​ນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ທີ່​ສະ​ຖານ​ທູດກາ​ນາ​ດາ ປະ​ຈຳ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ລອນດອນ.

ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມຸນ​ຕີຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ “ເປີດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​ຍາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ ຕິດ​ຕາມ​ດ້ວຍ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ແບບ​ມີ​ຄວາມໂປ່ງ​ໃສ​ແລະບໍ່​ລຳ​ອຽງ.”

ເຮືອ​ບິນ​ໂດຍ​ສານ​ຂອງ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ສ​າ​ກົນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຖືກ​ຍິງ​ຕົກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 8 ມັງ​ກອນ​ຜ່ານ​ມາ ໂດຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງ​ອີຮ່ານ ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ບິນ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໂດຍ​ສານແລະ​ຈຸ​ບິນ 176 ຄົນ ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ​ບິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍນັ້ນ 57 ຄົນ​ແມ່ນ​ຊາວ​ກາ​ນາ​ດາ 17 ຄົນ ແມ່ນ​ຊາວ​ສະ​ວີ​ເດັນ 11 ຄົນ​ແມ່ນ​ຊ​າວ​ຢູ​ເຄ​ຣນ 4 ຄົນ​ແມ່ນ​ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ 4 ຄົນແມ່ນ​ຊາວ​ອັງ​ກິດ ແລະ​ອີກ 4 ຄົນ​ແມ່ນ​ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ.

ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ອີ​ຣ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ ແຕ່ຫຼາຍ​ມື້​ຕໍ່​ມາ​ທ່າມ​ກາງ​ທີ່​ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຈຶ່ງ​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກ​ປະຕິ​ວັດ​ຂອງ​ຕົນ ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໃສ່​ເຮືອ​ບິນ​ລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ.

ເຮືອ​ບິນ​ລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ຍິງ​ຕົກ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ເກີດ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລະ​ຫວ່າງ​ອີ​ຣ່ານ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍ້ອນ​ການ​ສັງ​ຫານ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ຂັ້ນ​ສູງ ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກປະ​ຕິ​ວັດ ທ່ານ​ກາ​ເຊັມ ຊູ​ເລ​ມານີ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍ​ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຂອງສະ​ຫະ​ລັດ.

ອີ​ຣັກ​ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້ ດ້ວຍ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໃສ່​ຖານ​ທັບ​ອີ​ຣັກ ທີ່​ມີ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ພັກ​ເຊົາ​ຢູ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG