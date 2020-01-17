ຫ້າປະເທດ ທີ່ມີປະຊາຊົນຂອງຕົນເສຍຊີວິດ ໃນເຫດເຮືອບິນໂດຍສານຢູເຄຣນຖືກຍິງຕົກນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອີຣ່ານເປີດການສືບສວນຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍແລະຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍແກ່ຄອບຄົວພວກເຄາະຮ້າຍ.
ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມາຈາກຢູເຄຣນ ການາດາ ອັຟການິສຖານ ສະວີເດັນ ແລະອັງກິດ ຫຼັງຈາກລັດຖະມຸນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ສະຖານທູດການາດາ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງລອນດອນ.
ບັນດາລັດຖະມຸນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ເປີດການສືບສວນທາງດ້ານອາຍາຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ຕິດຕາມດ້ວຍການດຳເນີນຂັ້ນຕອນທາງດ້ານກົດໝາຍແບບມີຄວາມໂປ່ງໃສແລະບໍ່ລຳອຽງ.”
ເຮືອບິນໂດຍສານຂອງສາຍການບິນສາກົນຢູເຄຣນ ໄດ້ຖືກຍິງຕົກດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ເມື່ອວັນທີ 8 ມັງກອນຜ່ານມາ ໂດຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຮ່ານ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກບິນຂຶ້ນຈາກສະໜາມບິນເຕຫະຣ່ານ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານແລະຈຸບິນ 176 ຄົນ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນດັ່ງກ່າວເສຍຊີວິດ.
ຮວມຢູ່ໃນພວກເຄາະຮ້າຍນັ້ນ 57 ຄົນແມ່ນຊາວການາດາ 17 ຄົນ ແມ່ນຊາວສະວີເດັນ 11 ຄົນແມ່ນຊາວຢູເຄຣນ 4 ຄົນແມ່ນຊາວອັຟການິສຖານ 4 ຄົນແມ່ນຊາວອັງກິດ ແລະອີກ 4 ຄົນແມ່ນຊາວອີຣ່ານ.
ໃນຂັ້ນຕົ້ນອີຣ່ານກ່າວວ່າ ແມ່ນບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ພາໃຫ້ເຮືອບິນຕົກ ແຕ່ຫຼາຍມື້ຕໍ່ມາທ່າມກາງທີ່ມີຫຼັກຖານເພີ້ມຂຶ້ນຈຶ່ງຍອມຮັບວ່າ ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງຕົນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ.
ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວຖືກຍິງຕົກ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງອີຣ່ານກັບສະຫະລັດ ຍ້ອນການສັງຫານຜູ້ບັນຊາການຂັ້ນສູງ ຂອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ທ່ານກາເຊັມ ຊູເລມານີ ໃນການໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດ.
ອີຣັກໄດ້ຕອບໂຕ້ ດ້ວຍການຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ຖານທັບອີຣັກ ທີ່ມີທະຫານອາເມຣິກັນພັກເຊົາຢູ່.