ຜູ້ສະແດງໃນບົດລະຄອນທີ່ເສົ້າໂສກມົວໝອງຂອງການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ມີວັນພັກທ້າຍອາທິດເພື່ອຕຶກຕອງກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຍ້ອນວັນພັກແຫ່ງຊາດເພື່ອລະນຶກເຖິງທ່ານມາຕິນ ລູເທີ ຄິງ ໃນວັນຈັນຈະມານີ້.
ສະພາສູງໄດ້ສົ່ງໝາຍຮ້ອງໄປໃຫ້ທ່ານທຣຳ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີ ແລະການກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຕອບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນແລງວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້.
ການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ ມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມີການແຕກແຍກຢ່າງເລິກເຊິ່ງທາງດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນປະເທດ ແລະໃນເວລາທີ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຮວມທັງສະມາຊິກສະພາສູງຫຼາຍໆທ່ານ ພວມແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອຈະໄດ້ເປັນຜູ້ສະໝັກເພື່ອເຂົ້າຊິງຕຳແໜ່ງກັບທ່ານທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄັ້ງຈະມາ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພະແນກການຕິດຕາມການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານສະຫລຸບວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະເທດ ເວລາທ່ານໄດ້ກັກເງິນ 391 ລ້ານໂດລາ ທີ່ທາງສະພາໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານແກ່ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງໃນເວລາດຽວກັນ ກໍກົດດັນໃຫ້ຢູເຄຣນເລີ້ມການສືບສວນ ເພື່ອໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານທາງດ້ານການເມືອງ. ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຈຸດໃຈກາງໃນຄະດີການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ຜູ້ນຳຂອງສະ
ຫະລັດ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປ່ອຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວທີ່ຢູເຄຣນຕ້ອງການທີ່ສຸດສຳລັບຕໍ່ສູ້ກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນ ທີ່ນິຍົມຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ໃນເດືອນກັນຍາ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຊັກຊ້າເປັນເວລາ 55 ມື້ ແລະໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ນຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ທ້າທາຍຄົນສຳຄັນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຂອງທ່ານທຣຳໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020ແລະລູກຊາຍຂອງທ່ານ ທ່ານຮັນເຕີ ໄບເດັນ ທີ່ມີໜ້າທີ່ເປັນຄະນະກຳມະການຢູ່ໃນບໍລິສັດແກັສທຳມະຊາດຂອງຢູເຄຣນ.
ແຕ່ຫຼັງຈາກການສືບສວນແລ້ວ ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ “ການປະຕິບັດກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໃຊ້ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງທ່ານເອງ ແທນກົດໝາຍທີ່ສະພາໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວນັ້ນ.” ການສືບສວນກ່າວຕື່ມວ່າ ພະແນກງົບປະມານສະຫະລັດທີ່ທ່ານທຣຳຄວບຄຸມ ໄດ້ຂັດຂວາງການປ່ອຍເງິນ “ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ” ຊຶ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ.
ການຕັດສິນໂດຍຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ມີຂຶ້ນບໍ່ຮອດສອງຊົ່ວໂມງກ່ອນການດຳເນີນຄະດີຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ທ່ານທຣຳເລີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບ 2 ຂໍ້ຫາໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ຄືທ່ານທຣຳໃຊ້ອຳນາດປະທານາທິບໍດີໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍພະຍາຍາມໃຫ້ປະທານາທິບໍດີເຊເລັນສກີ ເປີດການສືບສວນຕໍ່ທ່ານໄບເດັນ ໃນຂະນະທີ່ມີການກັກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ແລະການຂັດຂວາງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະພາທີ່ຈະສືບສວນການກະທຳຂອງທ່ານທຣຳກ່ຽວກັບເລື້ອງຢູເຄຣນ.