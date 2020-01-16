ພວກນັກສຶກສາໃນປະເທດອີຣ່ານໄດ້ພາກັນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຜູ້ປົກຄອງສາສະໜາອິສລາມ ເປັນມື້ທີຫ້າແລ້ວ ໂດຍທີ່ພວກປະທ້ວງຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ພາກັນນັ່ງປະທ້ວງທີ່ສູນກາງມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດ ອ້ອມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ເພື່ອຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ມີການໂຮມຊຸມປະທ້ວງຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍວີໂອເອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີພວກນັກສຶກສາບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ພາກັນນັ່ງປະທ້ວງໃກ້ໆຮ້ານອາຫານທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຈີອິສຟາຮານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງເມືອງອິສຟາຮານ. ພວກປະທ້ວງເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ພາກັນມິດງຽບຢູ່ ໂດຍທີ່ຫຼາຍໆຄົນໄປໂຮມຊຸມນຸມກັນນັ້ນ ໄດ້ພາກັນໃສ່ໜ້າກາກສີຂາວ ປິດໜ້າເຂົາເຈົ້າໄວ້ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍທີ່ເປັນຕົວ X ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກວ່າ ປາກສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປິດງຽບ.
ປ້າຍຕ່າງໆທີ່ພວກປະທ້ວງຖື ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການຮຽກຮ້ອງບໍ່ພໍໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ລັດຖະບານອີຣ່ານ ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບການປະທ້ວງ ນັບແຕ່ວັນເສົາແລ້ວຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຍອມຮັບຜິດວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນເປັນຜູ້ຍິງເຮືອບິນໂດຍຂອງຢູເຄຣນຕົກດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ໂດຍຄິດວ່າ ເປັນການຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກສັດຕູ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວບິນຂຶ້ນຈາກສະໜາມບິນເຕຫະຣ່ານໄປຫານະຄອນກີຢິບ.
ນັກສຶກສາຈຳນວນນຶ່ງທີ່ນັ່ງປະທ້ວງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລອິສຟາຮານ ໄດ້ຖືປ້າຍທີ່ກ່າວວ່າ “1,500 + 176” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຈຳນວນຜູ້ຄົນທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າ ທຳການສັງຫານ ໃນການປາບປາມຢູ່ທົ່ວປະເທດ ເມື່ອເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ບວກໃສ່ກັບຈຳນວນຜູ້ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເຮືອບິນ ໂດຍສານຂອງສາຍການບິນຢູເຄຣນຖືກຍິງຕົກ.
ການຕົກຂອງເຮືອບິນຢູເຄຣນເຮັດໃຫ້ຊາວອີຣ່ານເສຍຊີວິດ 82 ຄົນ ຊາວການາດາ 57 ຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນນັກສຶກສາທີ່ເປັນຊາວອີຣ່ານຖືສອງສັນຊາດ ທີ່ບິນໄປຍັງນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ເພື່ອເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງການາດາເພື່ອເຂົ້າຮຽນຄືນຫຼັງຈາກພັກລະດູໜາວແລ້ວ.
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