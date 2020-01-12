ໜັງສືພິມຂ່າວສັ້ນຂອງອັງກິດທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຊັ້ນຍອດສີແດງ” ຫລື "red-top" ບໍ່ໃຫ້ພາດໂອກາດໃນການຫາຂ່າວສຳຄັນໃນອາທິດນີ້ມາລົງເລີຍ ນັບແຕ່ເລື້ອງສົງຄາມ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ຈົນຮອດສົງຄາມໃນຄອບຄົວຢູ່ພະລາດຊະວັງບັກຄິງແຮມ (Buckingham) —ຊຶ່ງເປັນຂ່າວລະທຶກໃຈ ທີ່ພວກໜັງສືພິມເຫລົ່ານີ້ ມັກທີ່ສຸດ ແລະເປັນສິ່ງເພີ້ມພະລັງໃນການແຈກຈ່າຍບົດເລື້ອງທີ່ເດັ່ນໆ ຢູ່ໃນຍຸກອິນເຕີແນັດນີ້.
ໜັງສືພິມ "ROYAL BREAK," ໄດ້ເປັ່ງຄຳເວົ້າທີ່ຂຽນຢູ່ໃນໜັງສືພິມ Sun ຫລື ໜັງສືພິມວັນອາທິດອອກມາແຮງໆ. ນັ້ນກໍຄື ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ "ເຈົ້າຊາຍແຮຣີ (Harry) ແລະທ່ານນາງເມແກນ ມາໂຄລ (Meghan Markle) ອອກຈາກການເປັນລາດຊະວົງຂັ້ນສູງ, ຈະໄປຫາເງິນໃຫ້ກາຍເປັນຄົນມີເອກະລາດ ທາງການເງິນ' ແລະບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພະລາຊີນີຊາບເລີຍ.'"
"ພະລາຊີນີຮູ້ສຶກເຈັບປວດເສຍໃຈຫລາຍ' ທີ່ບໍ່ມີໃຜບອກພະອົງກ່ຽວກັບການທີ່ ເຈົ້າຊາຍແຮຣີ (Harry) ແລະທ່ານນາງເມແກນ ມາໂຄລ (Meghan Markle) ອອກຈາກການດຳລົງຊີວິດເປັນລາດຊະວົງເລີຍ" ນັ້ນຄືຫົວຂໍ້ຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ Metro ປະກາດຢູ່ເຕັມໜ້າທຳອິດຂອງຕົນ. ສ່ວນໜັງສືພິມ Mirror ກໍປະກາດວ່າ: "ທ່ານນາງເມແກນ ມາໂຄລ (Meghan Markle) ແລະທ່ານແຮຣີ (Harry) 'ໃຊ້ຄວາມມີຊື່ສຽງເປັນສິ່ງຕໍ່ລອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຕົນຢາກໄດ້.'"
ແມ່ນແຕ່ໜັງສືພິມທີ່ໜ້າຈະມີ “ຄຸນນະພາບ” ຂອງປະເທດ ກໍໄດ້ລຸຍເຂົ້າໄປໃນ ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍຂອງພະລາດຊະວັງທີ່ວ່ານີ້, ໂດຍນຶ່ງໃນນັ້ນຂຽນຂຶ້ນມາວ່າ ເຈົ້າຊາຍແຮຣີ (Harry) ແລະພັນລະຍາທີ່ເກີດໃນອາເມຣິກາຂອງພະອົງ, ນັກສະແດງໂທລະພາບເມແກນ ມາໂຄລ (Meghan Markle) ກຳລັງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າ "ຖອຍອອກໄປຈາກການທຳໜ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກ 'ຂັ້ນສູງ' ຂອງຄອບຄົວກະສັດ ແລະເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ມີເອກະລາດທາງການເງິນ ໃນຂະນະທີ່ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ສົມເດັດພະມະຫາລາຊີນີຢ່າງເຕັມສ່ວນຢູ່."
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການຂອງພວກເພິ່ນນັ້ນ ຄູ່ສາມີພັນລະຍາດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍຄຳວ່າ "ອອກ," ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ພວກເພິ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ "ເຮັດພາລະກິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ສົມເດັດພະມະຫາລາຊີນີ," ໃນຂະນະທີ່ແບ່ງ "ເວລາເພື່ອໃຫ້ຢູ່ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດແດ່ ແລະຢູ່ໃນຂົງເຂດທະວີບອາເມຣິກາເໜືອແດ່" — ສ່ວນໃຫຍ່ອາດຈະເປັນການາດາ, ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງມາໂຄລ (Markle) ໄດ້ອາໄສຢູ່ເປັນເວລາຫລາຍປີ ໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍທຳລະຄອນຕະຫລົກ ທີ່ເອີ້ນວ່າລາຍການ Suits ໃນໂທລະພາບນັ້ນ.
ພວກເພິ່ນກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ການແບ່ງບ່ອນຢູ່ໃນພາກພື້ນຂອງໂລກໃຫ້ເທົ່າກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດລ້ຽງລູກຊາຍຂອງຕົນໃຫ້ຮູ້ສຶກສັນລະເສີນທຳນຽມປະເພນີຂອງພະລາດຊະວັງທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ລາວເກີດອອກມາ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ພາກຕໍ່ໄປ, ຊຶ່ງລວມທັງການເປີດອົງການກຸສົນໃໝ່ຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ." ນອກຈາກວຽກງານການກຸສົນແລ້ວ ຄູ່ສາມີພັນລະຍານີ້ ປາກົດວ່າ ມີແຜນທຸລະກິດ ແລະມີລາຍງານວ່າ ພວກເພິ່ນຍັງຮັກສາບໍລິສັດ Sunshine Sachs ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດສື່ສານມວນຊົນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນລອສ ແອນເຈີລີສອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ຍື່ນການລົງທະບຽນຕັ້ງອົງການ "ລາດຊະວົງ Sussex" ແລະ "ມູນນິທິລາດຊະວົງ Sussex," ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນການກຸສົນຂອງພວກເພິ່ນ ໃນນາມເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງອັງກິດຢູ່ນັ້ນ.