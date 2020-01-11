ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຈະມີການຍອມຮັບຜິດໂດຍເຕັມແລະເພີ້ມຕື່ມ ຈາກອີຣ່ານ ໃນການຍິງເຮືອບິນໂດຍສານ ຂອງຢູເຄຣນຕົກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ ແລະຈຸບິນ 176 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ “ອີຣ່ານໄດ້ຍອມຮັບຜິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນຢູເຄຣນຕົກ ແຕ່ພວກເຮົາຢືນຢັດຢາກໃຫ້ມີການຍອມຮັບຜິດໂດຍເຕັມ. ພວກເຮົາຄາດວ່າອີຣ່ານຈະໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນໃນການພ້ອມແລ້ວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການສືບສວນໂດຍເຕັມແລະເປີດກວ້າງເພື່ອນຳເອົາພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບມາລົງໂທດ ການສົ່ງສົບຜູ້ຕາຍໃຫ້ ການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ການຂໍໂທດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍຊ່ອງທາງທາງດ້ານການທູດ.”
ພວກນັກຊ່ຽວຊານຢູເຄຣນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອີຣ່ານແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ຮັບ “ການຮ່ວມມືໂດຍເຕັມ” ຈາກອີຣ່ານ ແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງບ່ອນທີ່ເຮືອບິນຕົກແລະເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງເຮືອບິນ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານວາດິມ ປຣິສໄຕໂກ ກ່າວວ່າ ຄະນະທີມງານຂອງຢູເຄຣນ ຢູ່ໃນອີຣ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປຟັງເຄື່ອງບັນທຶກສຽງລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງ ແລະສູນກາງຄວບຄຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ແລະພວກນັກບິນຂອງເຮົາ.”
ສ່ວນນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ ທວງໃຫ້ມີການດຳເນີນການ “ແບບໂປ່ງໃສ ແລະນຳເອົາຄວາມເປັນທຳມາໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວແລະຄົນຮັກຂອງພວກເຄາະຮ້າຍ.” ຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍໆຄົນແມ່ນເປັນຄົນການາດາເຊື້ອສາຍອີຣ່ານ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ນີ້ແມ່ນໂສກນາດຕະກຳແຫ່ງຊາດ ແລະຊາວການາດາທຸກຄົນ ພາກັນໄວ້ທຸກຮ່ວມກັນ.”
ອີຣ່ານຍອມຮັບວ່າ ທະຫານຂອງຕົນໄດ້ຄຳນວນຜິດພາດຢ່າງໜ້າຢ້ານກົວເວລາ ພວກທະຫານ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນໂດຍສານຂອງຢູເຄຣນຕົກ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ ແລະຈຸບິນ 176 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ທ່ານຮາສຊານ ຣູຮານີ ກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ອີຣ່ານ “ຮູ້ສຶກເສຍໃຈເປັນທີ່ສຸດ ໃນຄວາມຜິດພາດທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງນີ້.”
ທ່ານຣູຮານີ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການສືບສວນພາຍໃນຂອງກອງທັບ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ເປັນທີ່ໜ້າເສຍໃຈທີ່ລູກສອນໄຟຍິງໄປ ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນຢູເຄຣນຕົກທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ແລະການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ບໍ່ມີຄວາມຜິດ 176 ຄົນ. ການສືບສວນຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປເພື່ອລະບຸແລະລົງໂທດ ກ່ຽວກັບໂສກນາດຕະກຳຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະຄວາມຜິດທີ່ໃຫ້ອະໄພບໍ່ໄດ້ໃນຄັ້ງນີ້.”
ສ່ວນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໂມຮຳເໝັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວວ່າ “ມື້ທີ່ໂສກເສົ້າ. ການສະຫຼຸບໃນຂັ້ນຕົ້ນ ກ່ຽວກັບການສືບສວນພາຍໃນ ຂອງກອງທັບ: ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ ໃນຍາມທີ່ເກີດວິກິການທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການຜະຈົນໄພຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພພິບັດ. ຄວາມເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງພວກເຮົາ ການຂໍຂະມາໂທດ ແລະການສະ
ແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍທັງໝົດ ແລະຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.”
ຖ້ຽວບິນຂອງສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ພາໃຫ້ມີການເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ເປັນ “ເປົ້າໝາຍຂອງສັດຕູ” ເວລາເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວລ້ຽວໄປຫາ “ສູນກາງທາງທະຫານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ” ຂອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍສື່ມວນຊົນຂອງທາງການ. “ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ ແລະໃນວິທີທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຖ້ຽວບິນຈຶ່ງໄດ້ຖືກຍິງ.”
ກອງທັບອີຣ່ານກ່າວວ່າ ຕົນພວມໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງ “ໃຫ້ກຽມພ້ອມໃນລະດັບສູງສຸດ” ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ກັບສະຫະລັດ.
ການຍິງເຮືອບິນອາຍພົ່ນໂດຍສານໂບອິ້ງ 737 ຂອງສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດຢູເຄຣນຕົກ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກອີຣ່ານເລີ້ມລະດົມຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໂຈມຕີຖານທັບອີຣັກ ທີ່ເປັນບ່ອນພັກເຊົາຂອງທະຫານອາເມຣິກັນ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງອາລກຸດຂອງອີຣ່ານ ນາຍພົນກາສເຊັມ ຊູເລມານີ.
ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຍິງເຮືອບິນໂດຍສານຂອງຢູເຄຣນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໜ່ວຍສືບລັບຂອງສະຫະລັດແລະການາດາກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າອີຣ່ານເປັນຜູ້ຍິງເຮືອບິນໂດຍສານດັ່ງກ່າວ.