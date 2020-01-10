ສະຫະລັດ ໄດ້ຕອບຄືນຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງປະທານາທິບໍດີ ມູນ ແຈ-ອິນຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ວ່າໃຫ້ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດເກົາຫລີດ້ວຍກັນ ຄືນອີກ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂຊລ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດທຸກການລົງໂທດທີ່ມີຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ.
"ທຸກປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມະຕິວ່າດ້ວຍການລົງໂທດ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະພວກເຮົາມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ທຸກປະເທດເຫລົ່ານັ້ນລ້ວນແຕ່ສືບຕໍ່ກະທຳເຊັ່ນນັ້ນຕໍ່ໄປອີກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນອີເມລ ສົ່ງຫາພະແນກພາສາເກົາຫລີຂອງ VOA ໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້.
ໂຄສົກທ່ານນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນເລື້ອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫລີ ຫລື ສປປ ເກົາຫລີ ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັນດຳເນີນງານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການລົງໂທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຖືກ ນຳໄປປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.”
ສປປ ເກົາຫລີ ແມ່ນຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫລີ ຊຶ່ງເປັນຊື່ທາງການຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສໃນໂອກາດປີໃໝ່ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ນັ້ນ ທ່ານ ມູນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ເຮັດວຽກເພື່ອກ້າວໄປຫາການເປີດໂຄງການຮ່ວມກັນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດຍ່ານອຸດສາຫະກຳເຄຊອງ ແລະເຂດຕາກອາກາດ ເທິງພູກືມກັງ ຄືນອີກ ແລະຟື້ນຄືນສານພົວພັນລະຫວ່າງສອງເກົາຫລີທີ່ ລຸດຖອຍລົງໄປນັ້ນໃຫ້ດີຄືນອີກ.