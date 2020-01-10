ໃນຂະນະທີ່ກຳນົດເສັ້ນຕາຍພວມຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມານັ້ນ ປະມານ 80 ເປີເຊັນຂອງລັດຕ່າງໆໃນສະຫະລັດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮັບເອົາອົບພະຍົບທີ່ມາຮອດໃໝ່ຫຼັງຈາກລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຮັບເອົາທາງເລືອກ.
ມາຈົນຮອດເວລານີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຜູ້ປົກຄອງລັດຕ່າງໆ ຈຳນວນ 37 ລັດ ຂອງທັງໝົດ 50 ລັດໃນອາເມຣິກາ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອະນຸຍາດໄປແລ້ວ ແລະອີກ 3 ລັດ ປະກອບດ້ວຍອາລາສກ້າ ເຄັນຕັກກີ ແລະເວີມັນ ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍມາຍັງວໍຊິງຕັນ.
ຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ບັງຄັບຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2019 ທີ່ເວົ້າວ່າ ເພື່ອຈະຮັບເອົາອົບພະຍົບນັ້ນ ລັດແລະທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ເລືອກເອົາໂຄງການຕັ້ງຖິ່ນຖານ.
ໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ມີຈົດໝາຍອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກລັດນິວຢອກ ແຕ່ພວກສະໜັບສະໜຸນອົບພະຍົບ ກ່າວວ່າ ຕົນຄາດວ່າຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານແອນ ດຣູ ໂກໂມ ທີ່ນິຍົມນະໂຍບາຍອົບພະຍົບນັ້ນ ຈະຕົກລົງຮັບເອົາອົບພະຍົບໃໝ່ຕໍ່ໄປ.
ການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອງມີຂຶ້ນກ່ອນກຳນົດເສັ້ນຕາຍ ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ ສຳລັບອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອົບພະຍົບ ຮ້ອງຂໍເງິນສຳລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ລັດຕ່າງໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນສະແດງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົນເທື່ອເພື່ອຮັບເອົາການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ນັ້ນ ແມ່ນຮວມທັງລັດເທັກຊັສ ຊຶ່ງເປັນລັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດລັດນຶ່ງທີ່ຮັບເອົາອົບພະຍົບໃນໄລຍະຫຼາຍໆປີຜ່ານມານີ້. ນອກນັ້ນແລ້ວ ລັດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ທັນຕັດສິນໃຈກໍມີລັດຈໍເຈຍ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງເມືອງຄລາກສຕັນ ອັນເປັນເມືອງນ້ອຍໆເມືອງນຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນການຕ້ອນຮັບເອົາອົບພະຍົບຂອງປະເທດນັ້ນ.
ຈົດໝາຍອະນຸຍາດແມ່ນສົ່ງມາຈາກທັງຜູ້ປົກຄອງລັດທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະເດໂມແຄຣັດ ໃນໂອກາດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນກັນຈາກທັງສອງພັກ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ.