ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານກາສເຊັມ ໂຊເລມານີ, ນາຍພົນອີຣ່ານ ທີ່ທ່ານອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ສັງຫານໂດຍໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບນັ້ນ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຖິ້ມລະເບີດໃສ່ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນຫລວງແບັກແດດຂອງອີຣັກ.
ທ່ານທຣຳ ແລະທີ່ປຶກສາຂອງເພິ່ນ ໄດ້ຖືກຕຳໜິຢ່າງໜັກຈາກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ຄັດຄ້ານທ່ານ ແລະຈາກສະມາຊິກຈຳນວນນຶ່ງຂອງພັກຣີພັບຣີກັນ ທີ່ພວກເພິ່ນບໍ່ຍອມເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າ ເປັນ "ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ” ທີ່ ທ່ານໂຊເລມານີມີ ໃນເວລາທີ່ທ່ານຖືກຂ້າຕາຍຂະນະທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນລົດ ທີ່ຂີ່ອອກຈາກສະໜາມບິນຂອງນະຄອນແບັກແດດ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ແຕ່ວ່າທ່ານທຣຳ, ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ກ່າວອອກມາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮິ່ນຕອງກ່ອນວ່າ "ພວກເຮົາເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ກໍເພາະວ່າພວກເຂົາກຳລັງຫາທາງຖິ້ມລະເບີດໃສ່ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ກໍຍັງເປັນຍ້ອນເຫດຜົນອັນອື່ນອີກທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈະແຈ້ງຫລາຍ. ມີບາງຄົນເສຍຊີວິດ, ຄົນນຶ່ງໃນເຫລົ່າທະຫານຂອງພວກເຮົາເສຍຊີວິດ. ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງໜັກ ພຽງແຕ່ໃນອາທິດນຶ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນເທົ່ານັ້ນ."
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ ຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານໂຊເລມານີ, ຜູ້ບັນຊາການໜ່ວຍອາລກຸດ (Quds) ຂອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງ ອີ ຣ່ານວ່າ ໄດ້ເຂັ່ນຂ້າພວກທະຫານອາເມຣິກັນ ແລະພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຄົນນຶ່ງທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວເຖິງນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ກໍ່ກວນໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະເລບານອນ. ແຕ່ວ່າ ພວກເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງເຫດ ຜົນສະເພາະຂອງການສັງຫານທ່ານໂຊເລມານີແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີການໄດ້ຟັງການລາຍງານເລື້ອງລາວດັ່ງກ່າວໃນອາທິດນີ້ແລ້ວ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຕຳໜິວ່າ ຫລັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໂຊເລມານີເປັນ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ” ນັ້ນ ບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍເລີຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ ເມື່ອທ່ານທຣຳໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີທີ່ເປັນທາງເລືອກຫລາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງອີຣ່ານຢູ່ນັ້ນ ນອກຈາກການສັງຫານທ່ານໂຊເລມານີແລ້ວ ກໍຍັງມີຂໍ້ສະເໜີອັນອື່ນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການລົ້ມຕາຍ ແລະບາດເຈັບຫລາຍກວ່ານີ້ຫລາຍ.
ການໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນຄິດວ່າ ອີຣ່ານມີເຈດຕະນາ ທີ່ຈະສັງຫານກຳລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ໂດຍໃຊ້ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານຢູ່ໃນອີຣັກໃນຕອນ ເຊົ້າຂອງວັນພຸດຜ່ານມາ ໂດຍເປັນການແກ້ແຄ້ນຄືນ ຕໍ່ການໂຈມຕີ ທ່ານໂຊເລມານີ ດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ.
ຫລັງຈາກມີການປະເມີນສະຖານະການຂອງພວກເພິ່ນແລ້ວ ກໍມີການກ່າວຄຳ
ປາໄສຂອງທ່ານທຣຳຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນທ່ານເວົ້າວ່າ ການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຈະຖືກວາງອອກມາຕໍ່ເຕຫະຣ່ານ ໃນຂະນະທີ່ສະຫລຸບດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ "ປາກົດວ່າອີຣ່ານໄດ້ຜ່ອນເບົາລົງແລ້ວ" ຈາກການມີການຂັດແຍ້ງ ຄັ້ງໃໝ່ກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (Mike Pence) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ NBC news ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ລູກສອນໄຟທີ່ຍິງໃສ່ຄ້າຍທະຫານອາເມຣິກັນ.. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ມີເຈດຈຳນົງທີ່ຈະສັງຫານຊາວອາເມຣິກັນ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຮົາມີການສືບລັບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ ມັນເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກອີ່ຣ່ານທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ."