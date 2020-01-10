ອີຣ່ານ ໄດ້ເຊີນຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ໃນການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ NTSB ຊຶ່ງເປັນອົງການສືບສວນກ່ຽວກັບອຸບັດຕິເຫດຂອງສະຫະລັດເຂົ້າຮ່ວມການສືບສວນເບິ່ງອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນໂບອິ້ງໂດຍສານຂອງສາຍການບິນຢູເຄຣນຕົກ ໃກ້ໆນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
ອົງການ NTSB ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບ “ແຈ້ງການ ຢ່າງເປັນທາງການ” ແລ້ວ ຈາກຄະນະກຳມະການສືບສວນ ກ່ຽວກັບອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຕົກຂອງອົງການການບິນພົນລະເຮືອນ ຂອງອີຣ່ານ ແລະພວມຈະສົ່ງ “ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນໄປຮ່ວມການສືບສວນນີ້.”
ນອກນັ້ນ ອີຣ່ານຍັງໄດ້ເຊື້ອເຊີນບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດເຮືອບິນໂບອີ້ງຂອງສະຫະລັດເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະສືບສວນດັ່ງກ່າວນີ້ດ້ວຍ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີເທື່ອວ່າ ຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມໃນລະດັບໃດ ຈາກອົງການທັງສອງຂອງສະຫະລັດເພື່ອທຳການສືບສວນ ຍ້ອນການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດທີ່ມີຕໍ່ອີຣ່ານແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຍັງສູງຢູ່ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ການເຄື່ອນໄຫວຫລ້າສຸດນີ້ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສອອກມາຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍວ່າອີຣ່ານອາດເປັນຜູ້ຍິງເຮືອບິນໂດຍສານຂອງຢູເຄຣນດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ.
ທ່ານທຣຳກ່າວກ່ຽວກັບຖ້ຽວບິນ 752 ຂອງສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດຂອງຢູເຄຣນວ່ວາ “ບາງຄົນ ທີ່ຢູ່ອີກຂ້າງນຶ່ງ ອາດມີຄວາມຜິດພາດ. ບາງຄົນກ່າວວ່າ ມັນເປັນບັນຫາທາງດ້ານເຄື່ອງຈັກ. ສ່ວນຕົວແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່ານັ້ນເປັນຄຳຖາມເລີຍ.”
ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກອີຣ່ານຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໂຈມຕີຖານທັບອາກາດອີຣັກ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນພັກເຊົາຂອງທະຫານອາເມຣິກັນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການສັງຫານທ່ານກາສເຊັມ ຊູເລມານີ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງອາລກຸດຂອງອີຣ່ານ ໃນສັບປະດາແລ້ວ ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານ ຍັງຢືນຢັດວ່າ ເຮືອບິນໂບອີ້ງ 737-800 ທີ່ບິນໃນລະດັບສູງ 2,400 ແມັດນັ້ນ ໄດ້ປະສົບບັນຫາດ້ານເຄື່ອງຈັກ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດຜ່ານມາ ອີງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຜູ້ໂດຍສານແລະຈຸບິນທັງໝົດ 176 ຄົນ ທີ່ພວມມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຮວມທັງ ຊາວການາດາ 63 ຄົນ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ວີໂອເອຊາບວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແລະຮູບພາບຈາກດາວທຽມ ຈຶ່ງພາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າເຮືອບິນໂດຍສານລຳດັ່ງກ່າວ ທີ່ຫາກໍບິນຂຶ້ນຈາກນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານນັ້ນ ໄດ້ຖືກລູກສອນໄຟ ຍິງຈາກພາກພື້ນດິນຫາອາກາດ ທີ່ເຮັດໂດຍຣັດເຊຍ ຫຼັງຈາກຖືກແນເປົ້າໝາຍໃສ່ດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທ່ານມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອີຮັກຍິງຕົກ.