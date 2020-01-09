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ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຮອບ​ໃໝ່ ລະ​ຫວ່າງ ສ​ຫລ ກັບ ອີ​ຣ່ານ ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ດີ ໃຫ້​ແກ່​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈັດ

ທະ​ຫານ​ອີ​ຣັກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຍ່າງ​ກາຍ​ປ້າຍ​ທຸງ​ດຳ ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຢູ່​ເມືອງ​ໂມ​ຊູ​ລ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 21 ມັງ​ກອນ 2017.

ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຫຼື IS ອາດ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ຈາກ​ການຂັດ​ແຍ້ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ອີ​ຣ່ານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະເທດ​ທັງ​ສອງ ​ພວມ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ໃໝ່ ຍ້ອນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້ສັງ​ຫານ ທ່ານ​ກາ​ສ​ເຊັມ ຊູ​ເລ​ມາ​ນີ​ ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ທີ່​ມີອິດ​ທິພົນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ອີງ​ຕາມຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ.

ແນວ​ໂຮມ​ຕໍ່ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ອີ​ຣັກ ​ແລະ​ຊີ​ເຣຍ​ກ່າວຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງທີ່​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ໂຈະການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ແລະການ​ຝຶກ​ແອບ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຍ້ອນ “ການ​ຍິງ​ຈະ​ຫຼວດ​ໂຈມ​ຕີຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳອີກ​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ” ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາໂດຍ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ບ້ານຊີ​ໄອ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ອີ​ຣ່ານຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກ. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຊຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ແນວ​ໂຮມເວົ້າ​ວ່າ ແມ່ນ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ກຳ​ລັງສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຫຼາຍໆ​ສິບ​ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ອີ​ຣັກ ຍ້ອນ​ການຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ແຄ້ນ.

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ການ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ ​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ຊຶ່ງ​ຈະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກັນ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢູ່​ໃນອີ​ຣັກ ແລະ​ຊີ​ເຣຍ.

ທ່ານ​ຊາ​ຮາງ ຮາ​ມັ​ສ​ຊາ​ອີດ (Sahang Hamasaeed) ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ​ໂຄງ​ການພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວວ່າ “ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດແລະ​ການ​ເພີ້​ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ເມື່ອໄວໆ​ມານີ້​ ແລະ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງອີ​ຣ່ານ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນທາງ​ລົບ ແລະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ທາງ​ລົບ​ມາ​ແລ້ວ ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສລາມ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່ ຍ້ອນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຈາກ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ​ຮາ​ມັ​ສ​ຊາ​ອີດ ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ລາ​ໄຊ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກ ເມື່ອ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ປີ 2017 ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ເມື່ອ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ປີ 2019 ນັ້ນໄດ້ຟື້ນ​ໂຕ​ຄືນໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ສາມ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມານີ້ທັງໆ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ອີ​ຣັກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຈາກ​ພວກ​ແນວ​ໂຮມ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ກຳ​ລັງ​ທີ່ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ຊາວ​ເຄີດໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ. ທ່ານ​ເຕືອນ​ວ່າ ການ​ຖອນ​ຕົວຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທີ່​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ກັບ​ອີ​ຣ່ານ​ຈະຖືກສວຍ​ໃຊ້ໂດຍ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມແລະ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈັດ​ອື່ນໆຢູ່​ໃນ ​ຂົງ​ເຂດ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ກຳ​ລັງ​ອີ​ຣັກ ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ ເພື່ອ​ບໍ່​ຢາກກ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຕົນ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າມ​ກາງ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຫລໍ່ແຫຼມ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ​ແລະ​ການ​ເມືອງ ແຕ່​ກໍ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ອີ​ຣັກ​ຍັງ​ຕ້ອງການ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຕ່າງ​ໆ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ພວກ​ແນວ​ໂຮມ ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະນະ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມນັ້ນ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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