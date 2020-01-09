“ອີຣ່ານປາກົດວ່າຢຸດເຊົາແລ້ວ” ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດ ໃນຕອນເຊົ້າຫຼັງຈາກມີການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດສິບກວ່າລູກ ໂຈມຕີຖານທັບອາກາດອີຣັກສອງແຫ່ງ ທີ່ມີທະຫານສະຫະລັດພັກເຊົາຢູ່.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ “ບໍ່ມີການສູນເສຍຊີວິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນຫຼືຊາວອີຣັກ ຍ້ອນມີການເອົາມາດຕະການປ້ອງກັນ ການກະຈາຍກຳ ລັງອອກໄປ ແລະລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍ.” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ມີການແຕ່ເສຍຫາຍພຽງເລັກນ້ອຍເກີດຂຶ້ນ.
ໃນຄຳປາໄສ ທີ່ມີການຄາດກັນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເປັນຢ່າງສູງນັ້ນ ທ່ານທຣຳໃຫ້ສັນຍານວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ເອົາມາດຕະການທາງທະຫານເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີ ແຕ່ຈະທຳການລົງໂທດຢ່າງໜັກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ອີຣ່ານເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເພີ້ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ອີຣ່ານ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟເຂົ້າໄປໃສ່ປະເທດອີຣັກ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກພວກຜູ້ນຳຂອງອີຣ່ານໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະທຳການຕອບໂຕ້ສະຫະລັດໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກທ່ານທຣຳທີ່ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການກຳລັງອາລກຸດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານກາສເຊັມ ຊູເລມານີ ຜູ້ທີ່ຜູ້ນຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ“ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍ່ໂທດກຳທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຈຳນວນນຶ່ງ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງຫ້ອມລ້ອມໂດຍຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມາກ ແອັສເປີ ແລະພວກຜູ້ນຳທາງທະຫານ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງການເນໂຕ້ມີສ່ວນພົວພັນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານທຣຳຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ລົງນາມໃນແຜນການຮ່ວມເອົາມາດຕະການຮອບດ້ານ ໃນປີ 2015 ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ແລະຖອນຕົວຈາກຂໍ້ຕົລົງນິວເຄລຍ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນກັບອີຣ່ານນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ເວລາໄດ້ມາເຖິງແລ້ວສຳລັບອັງກິດ ເຢຍຣະມັນ ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ ທີ່ຈະຮັບຮູ້ສະພາບການໂຕຈິງ.”
ທ່ານໄມໂກ ກູແກລແມນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງໂຄງການເອເຊຍໃຕ້ ທີ່ສະຖາບັນວິລສັນ ກ່າວຕໍ່ພະແນກພາສາເອີດູຂອງວີໂອເອວ່າ ການຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຈຳກັດກິດຈະການທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານເພືີ່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບບັນເທົາການລົງໂທດນັ້ນ ແມ່ນບູລິມະສິດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນອັນດັບນຶ່ງ ສຳລັບພັນທະມິດໃນຢູໂຣບ.