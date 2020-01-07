ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຍື່ນໝາຍຮຽກໃຫ້ຈັບກຸມພັນລະຍາຂອງອະດີດປະທານຂອງບໍລິສັດນິສສັນ, ທ່ານ ຄາລົສ ກົສສິນ ທີ່ໄດ້ໂຕນໜີອອກຈາກປະເທດໄປໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາໃນການປະພຶດທາງການເງິນຢູ່ນັ້ນ.
ບັນດາໄອຍະການໄດ້ກ່າວຫາ ທ່ານນາງ ແຄໂຣນ ກົສສິນ ວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຜິດ ຢູ່ໃນສານຂອງນະຄອນໂຕກຽວໃນປີກາຍນີ້ ຢູ່ໃນຄະດີຂອງສາມີທ່ານນາງ.
ທ່ານກົສສິນ ໄດ້ໂຕນໜີໄປຢູ່ໃນເລບານອນ ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທັງທີມງານທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ບ່ອນທີ່ທ່ານຢູ່ພາຍໃຕ້ການກັກກັນທີ່ເຂັ້ມງວດໃນເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງໃນການປະກັນຕົວຂອງທ່ານ ເກີດຄວາມງືນງົງ. ທ່ານໄດ້ຖືກຈັບຕອນທຳອິດໃນເດືອນພະຈິກ 2018 ແລະໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ສວຍເອົາເງິນຈາກສາຂາແຫ່ງນຶ່ງຂອງບໍລິສັດນິສສັນຫລາຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຊ້ໃນທາງສ່ວນຕົວ ແລະກ່ຽວກັບການແຈ້ງລາຍຮັບຂອງທ່ານຕ່ຳກວ່າຕົວເລກຕົວຈິງ.
ທ່ານກົສສິນເວົ້າວ່າ ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວເປັນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນທີ່ມີການວາງແຜນໂດຍພວກຜູ້ບໍລິຫານທັງຫລາຍ ຂອງບໍລິສັດນິສສັນ ທີ່ຄັດຄ້ານແຜນຂອງທ່ານທີ່ຈະໃຫ້ມີການຮວມຕົວເຂົ້າກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນຫລາຍຂຶ້ນ ລະຫວ່າງບໍລິສັດຜະລິດລົດຍີ່ປຸ່ນ ກັບບໍລິສັດຜະລິດລົດ ເຣີໂນລທ໌ (Renault) ຂອງຝຣັ່ງ, ຄູ່ຮ່ວມການຄ້າທີ່ເປັນພັນທະມິດກັນນັ້ນ. ທ່ານກົສສິນ ຈະຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຂຶ້ນໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ຢູ່ນະຄອນເບຣຸດ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ "ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ" ໂຄ່ນລົ້ມທ່ານນັ້ນ.
ບໍລິສັດນິສສັນໄດ້ຂຽນຄຳຖະແຫລງການອອກມາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍໃຫ້ຄຳສັນຍາວ່າ ຈະຊອກຫາ “ການເຄື່ອນໄຫວທາງກົດໝາຍຢ່າງເໝາະສົມ” ຕໍ່ ທ່ານກົສສິນ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະໄດ້ໂຕນໜີໄປຢູ່ໃນເລບານອນກໍຕາມ.