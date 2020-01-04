ຣັດເຊຍໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການຄົນສຳຄັນຂອງອີຣ່ານ ຢູ່ທີ່ຄຸ້ມໆນຶ່ງໃນປະເທດອີຣັກ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນນັ້ນວ່າ “ເປັນບາດກ້າວທີ່ຂາດການໄຕ່ຕອງ” ແລະເຮັດໃຫ້ “ສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ” ພາກຕາເວັນອອກກາງ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານນາຍພົນກາສແຊມ ຊູເລມານີ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງອາລກຸດ ຂອງໜ່ວຍພິທັກປະຕິວັດອີຣ່ານ ໃນການໂຈມຕີ ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວແລະຄະນະອອກເດີນທາງຈາກສະໜາມບິນໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດດ້ວຍຂະບວນລົດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທຳການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການໂຈມຕີທີ່ພວມຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ກຳລັງອາເມຣິກັນຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວ ທີ່ຈະທຳການຕອບໂຕ້ດ້ວຍກຳລັງທະຫານນັ້ນ ຣັດເຊຍກໍໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທຳນຽບຂາວໃນຄວາມຮຸນແຮງຂອງກຳລັງທີ່ຕົນໄດ້ປ່ອຍອອກມານັ້ນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍເວັບໄຊຂອງຕົນວ່າ “ການກະທຳແບບນີ້ບໍ່ໄດ້ສ້າງສັນ.......ໃນການຊອກຫາຄຳຕອບ ຕໍ່ບັນຫາທີ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນຂອງພາກຕາເວນອອກກາງເລີຍ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ມັນຈະນຳໄປສູ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຮອບໃໝ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.”
ໃນຖະແຫຼງການອີກສະບັບນຶ່ງຕ່າງຫ່າງນັ້ນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານຊູເລມານີ “ໄດ້ຮັບໃຊ້ ແລະປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງອີຣ່ານ” ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວອີຣ່ານກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ.
ສ່ວນອົງການຂ່າວຂອງວັງເຄຣັມລິນໃນເວລາຕໍ່ມາປະກາດວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ກັບປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ໂດຍທາງໂທລະສັບຊຶ່ງທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ “ການກະທຳດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ.”
ປະຕິກິລິຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນກັບອີຣ່ານ ໃນຄວາມສຳພັນທາງທະຫານເປັນເວລາສີ່ປີຢູ່ໃນຊີເຣຍ ບ່ອນທີ່ທັງມົສກູແລະເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພັນທະມິດ ຄືປະທານາທິບໍດີບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ ແຫ່ງຊີເຣຍ.