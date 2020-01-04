ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະຫຼອງການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ບັນຊາການກຳລັງອາລກຸດຂອງອີຣ່ານໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານນາຍພົນເງົາກາສແຊມ ຊູເລມານີ ແມ່ນຄວນມີຂຶ້ນມາແຕ່ດົນແລ້ວ.
ໃນການຖະແຫຼງ ຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ທ່ານຊູເລມານີ ແມ່ນເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ໃກ້ໆສະໜາມບິນສາກົນ ໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ໃນມື້ວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານທຣຳຍັງເຕືອນອີຣ່ານວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການໂຈມຕີຕື່ມອີກ ຖ້າຍັງສືບຕໍ່ແນເປົ້າໝາຍອາເມຣິກາ.
ທ່ານທຣຳກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ບ້ານພັກຕາກອາກາດ ມາ-ອາ-ລາໂກ ຢູ່ລັດຟລໍຣິດາວ່າ “ພວກເຮົາເອົາມາດຕະການໃນຄືນແລ້ວເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການຮຸກຮານຂອງອຳນາດການປົກຄອງອີຣ່ານຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຮວມທັງການໃຊ້ນັກລົບລູກສະໝຸນ ເພື່ອສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ ຈະຕ້ອງຢຸດເຊົາ ແລະຕ້ອງເຊົາດຽວນີ້.”
ທ່ານທຣຳໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານຊູເລມານີ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ຊາວອີຣັກແລະຊາວອີຣ່ານຫຼາຍໆພັນຄົນ ໂດຍກ່າວວ່າ ນາຍພົນມາເປັນເວລາດົນນານ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງນີ້ “ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຜູ້ບໍ່ມີຄວາມຜິດຍ້ອນຄວາມມັກແບບບ້າໆບໍໆຂອງຜູ້ກ່ຽວ” ໃນຂະນະທີ່ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງກໍ່ການຮ້າຍຊຶ່ງມີຢູ່ໃນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງ ຢູໂຣບ ແລະອາເມຣິກາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າການກໍ່ການຮ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຈົບສິ້ນລົງແລ້ວ” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ລະບຸເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນຊາວອີຣ່ານຕື່ມອີກ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າຊາວອາເມຣິກັນຢູ່ໃນແຫ່ງຕ່າງໆຫາກຖືກຂົ່ມຂູ່..... ຂ້າພເຈົ້າແມ່ນພ້ອມແລ້ວແລະໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະເອົາທຸກມາດຕະການອັນຈຳເປັນ.”
ມາຮອດເວລານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທີ່ສັງຫານທ່ານຊູເລມານີ ແລະທ່ານອາບູ ມາດີ ອາລ-ມູຮານດິສ ຮອງຜູ້ບັນຊາການກຳລັງທະຫານບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຈາກອີຣ່ານ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ກຳລັງລະດົມພົນມະຫາຊົນ.
ແຕ່ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຣເບີດ ໂອບຣາຍແອນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ແຜນການເດີນທາງຂອງທ່ານຊູເລມານີ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກຳນົດເວລາ.