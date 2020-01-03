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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະ​ລັດກຽມພ້ອມ ທຳ​ການ "​ບຸກກ່ອນ", ອີງ​ຕາມ​ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ ຂອງ ສ​ຫລ

​ທ່ານ Mark Esper, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວຖະ​ແຫລງ​ການກ່ຽວ​ກັບອີ​ຣັກ ແລະ​ຊີ​ເຣຍ ໃນວັນ​ທີ 29 ທັນ​ວາ, 2019 ທີ່​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ

ສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງ​ກຽ​ມ​ພ້ອມ​ທີ່ຈະດຳ​ເນີນການທາງ​ທະ​ຫານ "ແບບ​ບຸກກ່ອນ" ເພື່ອ ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ທີ່​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນຕໍ່​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ມາກ​ຄ໌ ແອັ​ສ​ເພີ (Mark Esper) ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

ທ່ານແອັ​ສ​ເພີ (Esper) ເຕືອນ​ວ່າ ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ສືບ​ຕໍ່​ພົບ​ເຫັນວ່າ ​ມີສິ່ງ​ສໍ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້ວ່າ ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ຫລັງ​ຈາກ​ອີ​ຣ່ານ ອາດ​ຈະ​ວາງ​ແຜນ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ອີກ ຕໍ່ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດຢູ່​ໃນ​ພາກ
​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.

ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ "ເກມກົນ​ລະ​ຍຸດ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໄປ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກຽມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດໃນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ ເພື່ອ​ປົກປ້ອງທະ​ຫານ​ແລະ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດຂອງພວກ​ເຮົາແລະ​ ພວກ​ທີ່​ເປັນພາ​ຄີ​ຂອງພວກ​ເຮົາ​ ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.”

ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີປະ​ມານສິບກວ່າ​ຄັ້ງ ຈາກ​ກຸ່ມ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ຫລັງ​ຈາກ​ອີ​ຣ່ານຕໍ່​ຖານ​ທັບ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກ ທີ່​ເປັນ​ບ່ອນ​ຢູ່​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຂອງ​ສາ​ກົນໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ແລະ​ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມາ, ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່​ຄິດ​ວ່າກຸ່ມ​ກາ​ຕີບ ເຮສໂບລລາ (Kataeb Hezbollah) ເປັນ​ຜູ້ກໍ່ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ ເຄີ​ຄຸກ (Kirkuk), ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຜູ້​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ຈ້າງຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ແລະ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຂອງ​ອີ​ຣັກ​ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຫລາຍ​ຄົນ.

"ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າໄດ້​ມີ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ແບບ​ຕະ​ຫລອດ​ການ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ ​ກໍ​ມີ​ມາ​ແຕ່​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ຜ່ານ​ມາແລ້ວ. ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ຢ່າງ​ແນ່ນ​ອນວ່າ ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມມີ​ຈັງ​ຫວະ​ຄວາມ​ໄວ ແລະ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ຮ່ວມ, ທ່ານ ມາກ​ຄ໌ ມີ​ລ​ລີ (Mark Milley) ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກນັກຂ່າວໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນໆ​ອາ​ທິດນີ້.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ ກຸ່ມກາ​ຕີບ ເຮສໂບ​ລ​ລາ (Kataeb Hezbollah) ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ສະ​ພາບສູ້​ຢັນ​ກັນ​ຢູ່​ທີ່​ສະ​ຖານ​ທູດ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ແບັກ​ແດດ. ທະ​ຫານ​ຂອງກອງ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ ແລະ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ພວກ​ເຂົາ ໄດ້​ໂຈມ​ຕີເຂດຄຸ້ມ​ທີ່​ສະ​ຖານເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດດັ່ງ​ກ່າວຕັ້ງ​ຢູ່ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສູນ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ແຂກຄົນເພ​ພັງລົງ, ມີ​ການຈູດໄຟຂຶ້ນ​ຫລາຍກອງ ແລະຂີດ​ຂຽນໃສ່​ຝາ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາ​ງອ​າ​ກາດ.

ພາບ​ຖ່າຍ​ຂອງເຂດຄຸ້ມ​ທີ່​ສະ​ຖານເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດຕັ້ງ​ຢູ່ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ການ​ຂຽນ​ໃສ່​ຝາເປັນ​ພາ​ສາ​ອາ​ຣັບ​ວ່າ "ບໍ່, ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ" ແລະຂຽນ​ວ່າ "ໂຊ​ໄລ​ມາ​ນີເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຂ້ອຍ," ຊຶ່ງ​ໝາຍເຖິງທ່ານ ຄາແຊມ ໂຊ​ໄລ​ມາ​ນີ, ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ ຄູ​ດ​ສ໌ ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຊຶ່ງ​ເປັນປີກທີ່​ສຳ​ຄັນຂ້າງ​ນຶ່ງ ​ຂອງກອງກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຫລື IRGC ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ດູ​ແລ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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