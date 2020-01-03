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ສະ​ຫະ​ລັດ ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ ຕໍ່ ລມ​ຕ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຄິວ​ບາ ຍ້ອນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ມາ​ດູ​ໂຣ

ນາຍ​ພົນ​ລຽວ​ໂປນ​ໂດ ຊິນ​ຕ​ຣາ ຟ​ຣີ​ອາ​ສ ໄປ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຄິວ​ບາ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຮາ​ວາ​ນາ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 11 ເມ​ສາ 2011.

ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ສູງ​ສຸດ​ກອງ​ທັບ​ຄິວ​ບາ ໂດຍ​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ວ່າ ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າ​ວ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ນາຍ​ພົນ​ລຽວ​ໂປນ​ໂດ ຊິນ​ຕ​ຣາ ຟ​ຣີ​ອາ​ສ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຄິວ​ບາ ໄດ້​ຊ່ວຍ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ນິ​ໂກລາ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ​ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງ “ທຳ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານຫຼື​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ ​ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ປ່າ​ເຖື່ອນ ໄຮ້​ຄວາມ​ເປັນ​ມະ​ນຸດ ຫຼື​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແບບ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສື່ອມ​ເສຍຫຼື​ການ​ລົງໂທດ​ຍ້ອນ​ການ​ເອົາ​ທ່າ​ທີ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ທັບ​ມ້າງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ ໂດຍ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ເພື່ອ​ໃຫ້ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຄິວ​ບາ.”

ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ລົງ​ໂທດ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ທ່ານຊິນ​ຕ​ຣາ ຟ​ຣີ​ອາ​ສ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ຄິວ​ບາ​ວ່າ ໄດ້​ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ໄປ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ມາ​ດູ​ໂຣ. ສະ​ຫະ​ລັດ​ຮັບ​ຮູ້​ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທ່ານ​ຮວນ ກູ​ໄອ​ໂດ ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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