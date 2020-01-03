ການສະເໜີຍັດຕິເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການສົ່ງກຳລັງທະຫານໄປຍັງລີເບຍ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງງ່າຍດາຍ ຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດຂອງເທີກີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແຕ່ຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບກອງກຳລັງຂອງເທີກີ ພວມຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນສົງຄາມກາງເມືອງຢູ່ລີເບຍໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການອອກຄຳເຕືອນແລະກ່າວປະນາມ.
ຍັດຕິດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນ 325 ຕໍ່ 184 ສຽງ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດວານ ມີສິດສົ່ງກຳລັງທະຫານໄປປະຕິບັດງານຢູ່ລີເບຍເປັນເວລານຶ່ງປີເພື່ອສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍນາໆຊາດ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ກຳລັງຖືກປິດລ້ອມ ໂດຍກຳລັງທະຫານຂອງນາຍພົນຄາລິບ ຮາຟຕາ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ຄວບຄຸມພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດລີເບຍ.
ການເຂົ້າໄປພົວພັນໃນສົງຄາມກາງເມືອງຂອງລີເບຍໂດຍກຳລັງເທີກີ ແມ່ນໄດ້ພາໃຫ້ນາໆຊາດມີຄວາມເປັນຫ່ວງ. ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ໂອ້ລົມກັບທ່ານເອີດວານ ທາງໂທລະສັບ.
ທ່ານໂຮແກັນ ກີດລີ ຮອງໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດລີເລຍ.
ສ່ວນຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຈິບກ່າວວ່າ “ອີຈິບຂໍປະນາມຢ່າງແຮງທີ່ສຸດ ຕໍ່ການເອົາບາດກ້າວນີ້ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ. ນອກນັ້ນສາທາລະນະລັດອາຣັບອີຈິບຍັງຂໍເຕືອນກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ ໃນການແຊກແຊງທາງທະຫານຂອງເທີກີຢູ່ໃນລີເບຍ ແລະຂໍຢືນຢັນວ່າ ການແຊກແຊງດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນເຂດທະເລມີດີແຕເຣນຽນນຳດ້ວຍ.”
ອີຈິບໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ກຳລັງຂອງນາຍພົນຮາຟຕາ ແລະໄດ້ເຕືອນກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວວ່າ ຕົນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານຂອງຕົນເຂົ້າໄປ ຖ້າເທີກີຫາກສົ່ງກຳລັງທະຫານໄປຍັງລີເບຍ.
ອັງກາຣາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການສົ່ງກຳລັງທະຫານໄປຍັງລີເບຍ.