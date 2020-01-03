ສະຫະລັດໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແລະອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອີຣ່ານ ໂດຍໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການກຳລັງອາລກຸດ ຊຶ່ງເປັນກຳລັງທີ່ສຳຄັນຂອງອີຣ່ານ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ໃນອີຣັກ.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ບັນຊາການກຳລັງອາລກຸດ ນາຍພົນກາສແຊມ ຊູເລມານີ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ອອກເມື່ອຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນຕາມຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ຖະແຫຼງການກ່າວເຖິງການໂຈມຕີຕື່ມວ່າ ເປັນ “ມາດຕະການປ້ອງກັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງແກ່ກຳລັງຂອງສະຫະລັດໃນຕ່າງປະເທດ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ “ນາຍພົນຊູເລມານີແມ່ນຜູ້ວາງແຜນການຄົນສຳຄັນໃນການໂຈມຕີພວກນັກການທູດແລະທະຫານອາເມຣິກັນຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະໃນທົ່ວຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.”
ຖະແຫຼງການ ຍັງເວົ້າວ່າ “ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສະກັດກັ້ນແຜນການໂຈມຕີໃນອະນາຄົດຂອງອີຣ່ານ. ສະຫະລັດຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸກມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງໃດໃນທົ່ວໂລກ.”
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣັກກ່າວວ່າ ມີການຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີຂະບວນລົດ ທີ່ພວມເດີນທາງຢູ່ໃກ້ໆສະໜາມບິນສາກົນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານອາບູ ມາດີ ອາລ-ມູຮານດີສ ຮອງຜູ້ບັນຊາການກຳລັງທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງ ຈາກອີຣ່ານ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ກຳລັງລະດົມພົນມະຫາຊົນ ກໍໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣັກ ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ອາດມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນສຳຄັນໆຈຳນວນນຶ່ງຖືກຂ້າຕາຍນຳດ້ວຍ.
ກ່ອນທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດຈະອອກມາໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທີ່ສັງຫານທ່ານຊູເລມານີນັ້ນ ກໍມີຄົນນຳເອົາຮູບຂອງນາຍພົນ ທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວຄົນນີ້ ອອກມາເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມ.
ກຳລັງທະຫານບ້ານໃນອີຣັກ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ຕະຫຼອດທັງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານ ຕ່າງກໍໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງນາຍພົນຊູເລມານີ ແລະທ່ານອາລ-ມູຮານດິສ ໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ສະຫະລັດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານຈາວາດ ຊາຣີຟ ເອີ້ນການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດວ່າ “ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ” ໂດຍສົ່ງຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ມັນເປັນການ “ເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະໂງ່ເງົ່າທີ່ສຸດ.”