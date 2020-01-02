ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ຂອງກີນີບິສຊາວ ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ແລະອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອູມາໂຣ ຊິສໂຊໂກ ເອັມບາໂລ ພວມສະເຫຼີມສະຫຼອງໄຊຊະນະໃນຂະນະທີ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານພວມຫາທາງທີ່ຈະປະກາດໃຫ້ຜົນການເລືອກຕັ້ງເປັນໂມຄະ ໂດຍອ້າງວ່າມີການປ່ອນບັດທີ່ຜິດກົດລະບຽບ.
ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານເອັມບາໂລໄດ້ຊະນະດ້ວຍຄະແນນສຽງ 8 ເປີເຊັນ ຕໍ່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດມິງໂກ ຊີໂມ ເປໄຣຮາ ຈາກພັກລັດຖະບານ PAIGC.
ທ່ານເອັມບາໂລກ່າວວ່າ “ກີນີບິສຊາວ ເວລານີ້ ມີປະທານາທິບໍດີຂອງສາທາລະນະລັດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນ ກໍຄືຂ້າພະເຈົ້າ ອູມາໂຣ ຊິສໂຊໂກ ເອັມບາໂລ. ກີນີບິສຊາວ ຈະຢຸດເປັນປະເທດທີ່ເຈົ້າເຄີຍຮູ້ຈັກມາກ່ອນ. ກີນີບິສຊາວບ່ອນທີ່ບຸກຄົນໃດກໍຕາມເຮັດໃນສິ່ງໃດກໍໄດ້. ນັ້ນແມ່ນສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວ. ນັ້ນແມ່ນຍຸຕິໄປແລ້ວ ຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ! ກີນີບິສຊາວຈະເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ. ຈະມີການເຄົາລົບຕໍ່ປະຊາຊົນທຸກໆຄົນ ແລະບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ.
ເຖິງແມ່ນທ່ານເປໄຣຣາຈະກ່າວອ້າງວ່າມີການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງກໍຕາມ ແຕ່ຄະນະສັງເກດການບໍ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງໃດໆ ແລະທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກທ່ານໂມຮຳເໝັດ ອິບ ຊາມບັສ ກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການກະທຳທີ່ຜິດກົດລະບຽບໃດໆ.
ທ່ານເອັມບາໂລ ແມ່ນເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ແທນປະທານາທິບໍດີໂຮເຊ ມາຣີໂອ ວາສ ຊຶ່ງໃນສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະການປະຕິບັດງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຕະຫຼອດທັງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນຳດ້ວຍ.