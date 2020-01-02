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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ໄປ​ໃຫ້​ການ ຕໍ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ

ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ ​ທ່ານ​ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນາ ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວ ຂອງ ປ. ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ເວ​ລາ​ທ່ານ​ໄປ​ຮອດ​ງານ​ພາ​ຕີ້ ຕ້ອນ​ຮັບ​ວັນ​ຂຶ້ນ​ປີ​ໃ​ໝ່ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່ເ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ເມື່ອແລງວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ 31 ທັນ​ວາ 2019. (AP…

ທ່ານ​ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ໄປ​ໃຫ້​ການໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ຄາດ​ວ່າຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ແລະ​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານສາມ​າດ​ເຮັດ​ໄດ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ພົ້ນໂທດ.

ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ​ແມ່ນ​ບຸກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ການ​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນທຳ​ການ​ສືບ​ສວນເພື່ອ​ສ້າງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ເປັນ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ.

ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ເວ​ລາ​ທ່ານ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ​ງານພາ​ຕີ້ ​ໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນ ເພື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບວັນ​ຂຶ້ນ​ປີ​ໃໝ່​ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ທີ່​ບ້ານ​ພັກ​ຕາກ​ອາ​ກາດ ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ແອັດ​ແລນ​ຕິກ ໃນ​ລັ​ດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ.

ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ​ໃຫ້​ການ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະໃຫ້​ປະ​ຖະ​ຄະ​ຖາ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ຫລຸບ ຫລື​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄະດີ.”

ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ບໍ່​ໄດ້​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຕໍ່​ສູ້​ຄະ​ດີ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ກຳ​ນົດ​ວັນ​ເວ​ລາ​ເທື່ອ ນັ້ນ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ສອງ​ຂໍ້ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ ໂດຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສ່ວນໃຫຍ່​ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ໃຊ້​ອຳ​ນ​າດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ຜິດໂດຍ​ກົດ​ດັນໃຫ້​ຢູ​ເຄຣນ​ເລີ້ມການ​ສືບ​ສວນ​ຕໍ່​ຜູ້​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ປີ 2020 ນັ້ນ​ກໍຄື​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ແລະ​ຂັດ​ຂວາງ​ສະ​ພາ ບໍ່​ໃຫ້​ສືບ​ສວນການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຂອງ​ທ່ານ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ກຳ​ນົດ​ວັນ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ເທື່ອ ຍ້ອນ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ນາງ​ແນ​ນຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ທີ່​ສະ​ໜັບສະ​ໜຸນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ນັ້ນ ບໍ່​ຍອມ​ສົ່ງ​ສຳ​ນວນ​ຟ້ອງ​ໄປ​ໃຫ້ສະ​ພາ​ສູງ ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ນາງ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ແບບ​ໃດ​ ແລະໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ແລ້ວ ມັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ແບບ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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