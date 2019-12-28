ພວກກະບົດຕາລີບານໄດ້ໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງໃນພາກໃຕ້ອັຟການິສຖານໂດຍໄດ້ສັງຫານພວກທະຫານຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 4 ຄົນ.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດແລະຍິງປະທະຂອງພວກກະບົດໃນຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນເສົາມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນທີ່ແຂວງແຮລແມນ ຊຶ່ງຫົວເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຂອງພວກກະບົດຕາລີບານ.
ໂຄສົກປະຈຳແຂວງ ທ່ານ Omar Zwak ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ພວກໂຈມຕີໄດ້ບິບຄະນວນລະເບີດ ໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ ກ່ອນບຸກເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Sangin. ທ່ານກ່າວວ່າ ການປະທະກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ເປັນເວລາຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງ ແລະທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍມີການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ. ທ່ານ Zwak ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່ານີ້.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ໃນທ້ອງຖິ່ນຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ວ່າ ການໂຈມຕີຂອງພວກຕາລີບານໄດ້ສັງຫານທະຫານ 17 ຄົນ ແລະອີກ 6 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນແຈ້ງວ່າ ພວກຕາລີບານໄດ້ຂຸດອຸໂມງ ລອດເຂົ້າໄປຫາຄ້າຍທະຫານດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ກ່າວອ້າງຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ພວກນັກລົບຂອງຕົນໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາຄ້າຍແຫ່ງນັ້ນ ແລະສັງຫານທະຫານອັຟການິສຖານ 26 ຄົນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການກ່າວອ້າງຂອງພວກກະບົດມັກເວົ້າເກີນຄວາມເປັນຈິງສະເໝີ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດເມືອງ Sangin ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກກະບົດ.
ໃນອາທິດນີ້ ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ທຳການໂຈມຕີຄືນໃໝ່ຕໍ່ທະຫານອັຟການິສຖານຢູ່ໃນແຂວງຕ່າງໆ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານລັດຖະບານຫຼາຍສິບຄົນ ເສຍຊີວິດແລະເຂົ້າຢຶດເອົາດິນແດນຈຳນວນນຶ່ງ. ນຶ່ງໃນການໂຈມຕີທີ່ແຂວງ Kunduz ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ເຮັດໃຫ້ທະຫານອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ.
ການໂຈມຕີທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງພວກກະບົດຕາລີບານ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງລົງ ເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາສັນຕິພາບທີ່ພວມປະສົບບັນຫາ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ອລິເລີ້ມການເຈລະຈາລະຫວ່າງພັກຝ່າຍຕ່າງໆ ໃນອັຟການກິສຖານ ຫາທາງຍຸຕິສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 18 ປີແລ້ວນັ້ນ.