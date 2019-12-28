ສານແຫ່ງນຶ່ງຂອງຫວຽດນາມ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ອະດີດລັດຖະມົນຕີຄົນນຶ່ງ ຕິດຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ມູນຄ່າຫລາຍລ້ານໂດລາຊຶ່ງນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີລັດຖະມົນຕີອີກຄົນນຶ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າບໍລິຫານ 10 ກວ່າຄົນ ໄດ້ຮັບໂທດຈຳຄຸກເປັນເວລາດົນນານ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງສື່ມວນຊົນ.
ທ່ານຫງຽນ ບັກ ຊັນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຮັບເງິນສິນບົນ 3 ລ້ານໂດລາ ໃນການຈັດຊື້ ການບໍລິການໂທລະພາບດີຈີໂຕ ໃນປີ 2016 ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ໂມບີໂຟນ (Mobifone) ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນຕາໜ່າງໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ທີ່ບໍລິຫານງານຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ເວລາທ່ານເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວແລະສື່ສານຄົມມະນາຄົມ.
ທ່ານຊັນ ຊຶ່ງເຄີຍເປັນນາຍທະຫານມາກ່ອນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຮັດສັນຍາ ທີ່ພົວພັນກັບການຊື້ຮຸ້ນ 95 ເປີເຊັນຂອງບໍລິສັດ Audio Visual Global (AVG) ທີ່ຍັງເປັນໜີ້ສິນ ໃນມູນຄ່າ 383.83 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງເປັນລາຄາທີ່ປັບຂຶ້ນເກືອບສິບເທົ່າ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງໂທລະພາບ VTV.
ທ່ານຊັນ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຍ້ອນຮັບເງິນສິນບົນ ບວກໃສ່ 16 ປີ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດລະບຽບຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນສາທາລະນະ. ການລົງໂທດເມື່ອຮວມເຂົ້າກັນທັງໝົດຂອງທ່ານ ແມ່ນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ. ໂທລະພາບ VTV ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າປະທານຜູ້ພິພາກສາ ທີ່ກ່າວຫລັງຈາກການດຳເນີນຄະດີ ເປັນເວລາສອງອາທິດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮາໂນ່ຍ ສິ້ນສຸດລົງ.