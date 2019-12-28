ສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນໄດ້ຖືກພົບເຫັນແລ້ວ ຫຼັງຈາກເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປຍັງພູຜາທີ່ສູງຊັນແລະສອກຫຼີກຫ່າງໄກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດແຄມຝັ່ງຂອງລັດຮາວາຍໄດ້ບິນຕຳ ຈອມພູ ທີ່ເກາະກາວາຍອີ (Kauai) ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ແລະການປະຕິບັດງານຊອກຄົ້ນຫາບຸກຄົນສຸດທ້າຍເພື່ອກູ້ເອົາສົບຜູ້ກ່ຽວຈະເລີ້ມຄືນອີກໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບອາກາດ. ສົບທີ່ຖືກພົບເຫັນແລ້ວນັ້ນຍັງບໍ່ທັນລະບຸໂຕ ແລະແຈ້ງໃຫ້ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າຊາບເທື່ອ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ການຊອກຄົ້ນຫາເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ ທີ່ບັນທຸກນັກບິນຄົນນຶ່ງແລະຜູ້ໂດຍສານ 6 ຄົນ ຈາກສອງຄອບຄົວ ເລີ້ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກມີລາຍງານວ່າ ເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ທີ່ໄປຊົມແຄມຝັ່ງ Na Pali ຂອງເກາະ Kauai ຍັງບໍ່ທັນກັບຄືນມາເທື່ອ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດ. ຜູ້ໂດຍສານ 2 ຄົນເຊື່ອກັນວ່າ ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໜ້າຜາທີ່ສູງຊັນ ຄວາມບໍ່ສາມາດໃນການມອງເຫັນໄລຍະໄກ ທະເລທີ່ປັ່ນປ່ວນແລະມີຝົນຕົກ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານໃນການຊອກຄົ້ນຫາມີຄວາມສັບສົນ.
ບໍລິສັດເຮລີຄອບເຕີ້ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຊາຟາຣີ ເຮລີຄອບເຕີ້ ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ປະມານ 6 ໂມງແລງ ຂອງວັນພະຫັດ ໂດຍແຈ້ງວ່າ ເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ລຳດັ່ງກ່າວ ກາຍເວລາກັບຄືນມາໄດ້ 30 ນາທີແລ້ວ.
ຜູ້ທີ່ຕອບໂທລະສັບ ທີ່ລະບຸວ່າເປັນຂອງບໍລິສັດຊາຟາຣີ ເຮີລີຄອບເຕີ້ ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ແລ້ວກໍວາງສາຍ.
ອີງຕາມລາຍງານໃນຂັ້ນຕົ້ນ ນັກບິນເວົ້າວ່າ ການບິນຊົມວິວໄດ້ອອກຈາກເຂດພູ Weimea ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ “ແກຣນແຄນຢອນ ແຫ່ງປາຊີຟິກ” ປະມານ 4 ໂມງ 40 ນາທີ ຊຶ່ງເປັນການຕິດຕໍ່ເທື່ອສຸດທ້າຍກັບເຮລີຄອບເຕີ້ລຳດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຕຳຫຼວດ ທີ່ເກາະກາວາຍອີ (Kauai).
ເຮືອບິນ Eurocopter AS350 ມີເຄື່ອງສົ່ງເອເລັກໂທຣນິກສຸກເສີນເພື່ອບອກທີ່ຢູ່ ແຕ່ປາກົດວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບສັນຍານໃດໆ. ອຸບປະກອນບອກທີ່ຢູ່ ຄວນຈະສົ່ງສັນຍານເວລາເຮລີຄອບເຕີ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອຽນ ກຣີກໍໂຄສົກຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງການບິນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ.
The wreckage of a Hawaii sightseeing helicopter with seven people aboard was located Friday on the island of Kauai, a day after it was reported missing from a tour of the famed Na Pali Coast, police said.
The crash site of the aircraft, flown by Kauai-based tour operator Safari Helicopters, was confirmed in the area of Koke'e State Park, near Waimea Canyon, in the northwestern corner of the island, the Kauai police department said on its Facebook page.
It was not immediately known whether the pilot or any of the six passengers, including two children, had survived.
"Additional resources are on the way, and the search for survivors is ongoing," the police statement said.
An initial search was launched Thursday around sunset just after Safari Helicopters alerted authorities that contact with its chopper had been lost and that the aircraft was 40 minutes overdue from its return, officials said.