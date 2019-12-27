ຈີນ ອີຣ່ານ ແລະຣັດເຊຍ ຈະຈັດການຊ້ອມລົບທາງທະເລຂຶ້ນ ທ່າມກາງທີ່ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງເຕຫະຣ່ານ ແລະວໍຊິງຕັນ.
ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານດັ່ງກ່າວ ຈະມີຂຶ້ນທີ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ແລະອ່າວໂອມານ ແຕ່ວັນທີ 27 ຫາ 30 ທັນວາ ອີງຕາມຄຳປະກາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ແລະປັກກິ່ງ.
ຈີນ ຈະສົ່ງກຳປັ່ນລົບຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີຊາຍນິ່ງ (Xining) ໄປຮ່ວມການຊ້ອມລົບ ອີງຕາມ ຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຫວູ ຈ້ຽນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນທີ 26 ທັນວານີ້. ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວ່າຈີນຈະສົ່ງທະຫານຫຼາຍປານໃດ ຫຼືກຳປັ່ນຈັກລຳ ໄປຮ່ວມການຊ້ອມລົບນີ້.
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໂຄສົກອະວຸໂສຂອງກອງທັບອີຣ່ານ ທ່ານອາໂບລດາໂຊ ເຊກາຈີນ (Aboldazl Shekarchi) ກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບຄັ້ງນີ້ຈະສ້າງສະເຖຍລະພາບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ຈຸດປະສົງໃນການຊ້ອມລົບ ກໍແມ່ນເພື່ອ “ເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດ” ແລະ “ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍແລະໂຈນທະເລ.”
ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ພວກເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອີຣ່ານ.
ວໍຊິງຕັນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການປະຕິບັດງານທາງທະເລ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອ່າວເປີເຊຍ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີຫຼາຍໆຄັ້ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງອ່າວດັ່ງກ່າວ ທີ່ສະຫະລັດແລະປະເທດພັນທະມິດໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ອີຣ່ານ. ເຕຫະຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫານີ້.
ການຂັດແຍ້ງໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບເຕຫະຣ່ານໃນປີ 2018 ແລະທຳການລົງໂທດຄືນໃໝ່ຕໍ່ເສດຖະກິດ ທີ່ປະສົບບັນຫາຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມອີຣ່ານ.