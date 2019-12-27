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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ອີ​ຣັກ ປະ​ຕິ​ເສດ ບໍ່​ຍອມ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຕາມ​ການ​ສະ​ເໜີ ຂອງ​ກຸ່ມໃນ​ສະ​ພາ

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ໂປ​ສ​ເຕີ້ ທີ່​ຂີດ​ຕີນ​ກາ​ໃສ່​ຮູບນັກ​ການ​ເມືອງ​ອີ​ຣັກອອກ ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ທາ​ເຣຍ ໃນ​ນະຄອນ​ຫຼວງ​ແບັກ​ແດດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 25 ທັນ​ວາ 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ອີ​ຣັກ ທ່ານ​ບາ​ແຣມ ຊາ​ເລ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ຂໍ​ລາ​ອອກ ດີກວ່າ​ທີ່​ຈະ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ໃນສະ​ພາ​ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ.

ໃນ​ມື້​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ກຸ່ມ​ຟາ​ຕ້າ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ທ່ານອາ​ຊາ​ອາດ ອາ​ລ-ໄອ​ດາ​ນີ (Asaad al-Eidani) ເຈົ້າ​ແຂວງໆ​ບາ​ສ​ຣາ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອີຮັກ ໃຫ້​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ແຕ່​ການ​ສະ​ເໜີ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ ໂດຍ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ມາ ຕັ້ງ​ແຕ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ບຸກເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຮັກ​ເມື່ອ​ປີ 2003.

ທ່ານ​ຊາ​ເລ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ໃນ​ຄວາມ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ທີ່​ຈະ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ຫຼັ່ງ​ເລືອດ​ແລະ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່ທ່ານອາ​ຊາ​ອາດ ອາ​ລ-ໄອ​ດາ​ນີ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຂໍ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ທ່ານ.”

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ດັ່ງ​ນັ້ນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຕໍ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ເພື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນໃຈໃນ​ຖາ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່​າ​ເໝາະ​ສົມ.”

ແຕ່​ທ່ານ​ຊາ​ເລ ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຍື່ນ​ໃບ​ລາ​ອອກ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ.

ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງແບັກ​ແດດ ແລະ​ໃນ​ເຂດ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ບ່ອນ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ນັບ​ຖື​ສາ​ສະ​ໜາ​ອິ​ສ​ລາມ​ນິ​ກາຍ​ຊີ​ໄອ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຊຶ່ງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ຄໍ​ຣັບ​ຊັ່ນ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ຂີ້​ຮ້າຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ການ​ບໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຣັດ​ງານ​ທຳ. ການ​ປະ​ທ້ວງ ຊຶ່ງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ຄ່ອຍໆ​ຢຸດ​ເຊົາ​ລົງ​ແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ເລີ້​ມ​ຄືນ​ອີກຢ່າງ​ແຮງ ຫຼັງ​ຈາກ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອາ​ແດ​ລ ອັດ​ດູ​ລ ມາ​ຫະ​ດີ​ໄດ້
ລາ​ອອກ ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ການ​ລາ​ອອ​ກ​ຂອງ​ທ່ານ​ມາ​ຫະ​ດີບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ພໍ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ພາ​ກັນ​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ການ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍທີ່​ໃຫ້​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ​ຕໍ່​ລະ​ບົບການ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ບຸກ​ລຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2003 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ເປັນ​ລະ​ບົບທີ່​ຄໍ​ຣັບ​ຊັ່ນ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມ​າດແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຊາ​ຊົນຊາວ​ອີ​ຣັກ​ທີ່​ທຸກ​ຍາ​ກນັ້ນ ທັງໆ​ທີ່​ປ​ະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຈາກ
ການ​ຂາຍ​ນ້ຳ​ມັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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