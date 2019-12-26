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ຫຼາຍ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ລະ​ຫວ່າງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ແລະອິນ​ເດຍ

ແມ່​ຍິງ​ປາກ​ິ​ສ​ຖານ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຊາກ​ເຮືອນ​ຂອງ​ລາວ ທີ່​ມີ​ລາຍ​ງາ​ນ​ວ່າ ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ​ປືນ​ໃຫຍ່​ ຝ່າຍ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ໃນ​ເຂດ​ຮ່ອມ​ພູ​ນີ​ລຳ ຕາມ​ເສັ້ນ​ແບ່ງ​ຊາຍ​ແດນ ໃນ​ແຄວ້ນ​ແຄັ​ສ​ເມຍ ທີ່​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ຄວບ​ຄຸມ ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ ທີ 23 ​ທັນ​ວາ 2019.

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ ລະ​ຫວ່າງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ແລະ​ອິນ​ເດຍ ຢູ່​ຕາມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ​ໃນ​ແຄວ້ນ​ແຄັ​ສ​ເມຍ ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມ​ຕາຍ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ ຕໍ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ.

ກອງ​ທັບ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ກຳ​ລັງ​ອິນ​ເດຍ​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ເລີ້ມ​ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ​ຫຼາຍໆ​ມື້​ກ່ອນ ແລະ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ຂອ​ງ​ຕົນສອງ​ຄົນເສຍ​ຊີ​ວິດ​ ຢູ່​ບໍ​ລິ​ເວນເສັ້ນ​ຄວບ​ຄຸມ​ໃນ​ເມືອງ​ເດ​ວາ ​ທີ່​ແບ່ງ​ຊາຍ​ແດນ​ໃນ​ແຄວ້ນ​ແຄັ​ສ​ເມຍ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ອາ​ວຸດ​ນິ​ວ​ເຄ​ລຍ​ທັງ​ສອງ.

ພົນ​ຕີ​ອາ​ຊິ​ຟ ກາ​ຟໍ ໂຄ​ສົກ​ກອງ​ທັບ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ກ່າວ​ອ້າງວ່າ ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ ແລະ​ສັງ​ຫານ​ທະ​ຫານ​ອິນ​ເດຍສາມ​ຄົນ.

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ກອງ​ທັບ​ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ຂອງຕົນ​ຄົນ​ນຶ່ງແລະ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ອິນ​ເດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ເປັນການ​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ “ແບບ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເກາະ​ຜິດ” ໂດຍ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຂ້າມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນໃນ​ແຄວ້ນ​ແຄັ​ສ​ເມຍ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ອິນ​ເດຍ.

ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ປາ​ກິ​ສ​ຖານໄດ້​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ ໄປ​ຫາ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໂດຍ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາ​ມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກຳ​ລັງ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ໂດຍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ລູກ​ສອນໄຟ​ໄລ​ຍະ​ປານ​ກາງ ເຂົ້າ​ໄປ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ແຄວ້ນ​ແຄັ​ສ​ເມຍ ແລະ​ໄດ້​ມ້າງ​ຮົ້ວຊາຍ​ແດ​ນອອກ​ໄປ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ.

ທ່ານ​ຊາ ເມ​ມຸດ ກູ​ເຣ​ຊີ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານຢູ່​ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ນິວ​ເດ​ລີ​ປາ​ກົດ​ກົດ​ວ່າ​ພວມ​ກະ​ກຽມທີ່​ຈະ​ໂຈມ​ຕີ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ໃດ​ຈາກ​ນິວ​ເດ​ລີ ກ່ຽວ​ກັບການ​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານນັ້ນ ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ກາ​ນກອງ​ທັບ​ອິນ​ເດຍ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຢູ່​ຕາມ​ເສັ້ນ​ແບ່ງ​ເຂດ​ແດນ​ໃນ​ແຄວ້ນ​ແຄັ​ສ​ເມຍ “ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ໃນ​ທຸກໆ​ເວ​ລາ.”

ທັງ​ອິນ​ເດຍ​ແລະ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ຢູ່​ເປັນ​ປະ​ຈຳ​ວ່າ ອີກ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ລະ​ເມີດ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ປີ 2003 ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພູ​ຫິ​ມະ​ໄລ ເຖິງ​ແມ່ນເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ກໍ​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ແມ່​ນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ​ປະ​ສິດທິ​ຜົນ​ປານ​ໃດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້.

ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ເວ​ລາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ຖາ​ນະ​ເຄິ່ງ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງຕາມ​ລຳ​ພັງ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ແຄວ້ນ​ແຄັ​ສ​ເມຍ​ທີ່​ຕົນ​ປົກ​ຄອງ ແລະ​ໄດ້​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນດິນ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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